觀光局鎖定印度高所得客群 目標2020來台遊客增2成

（台灣英文新聞/ 社會組 綜合報導）為開拓龐大印度遊客市場，交通部觀光局今（14）日在印度新德里七星級的INOX影片城市，發表印度2019-2020的「22020策略」，包括鎖定印度前2%高所得客群、2020之前創造印度來台遊客增加2成等，宣示觀光局開拓印度市場決心。

觀光局表示，今年台灣觀光局鎖定印度前2%高所得客群，以文化、郵輪、購物、過境旅遊、戶外運動、浪漫、等主題推出系列平面、電子、網路、及大型看板廣告，在印度六大主要機場包括新德里、孟買、邦加羅爾、加爾各答、清奈、海德拉巴，15家高檔購物中心、51家頂級電影院、運動電視台等地投放。

並針對印度遊客喜歡的旅遊主題增加上網搜尋提示，以鼓勵廣告受眾搜尋台灣旅遊的相關關鍵字，進而激發赴台旅遊之意願，並協助旅行社送客。

在電視廣告方面，則是配合台灣蓬勃的郵輪發展成為亞洲第二大郵輪市場的特性，以及以印度人喜愛的郵輪旅遊，主打Fly Cruise 郵輪廣告。

觀光局駐新加坡辦事處主任林信任表示，本次除了搭配印度排燈節的廣告強打之外， 印度12月底最知名的校園活動Mood Indigo，觀光局也邀請台灣知名的表演團體鐡四帝參加，並將結合航空公司以及大型旅行社共同辦理全印6大城系列推廣會，參加印度旅遊展，以落實「22020策略」，創造新南向觀光新亮點。