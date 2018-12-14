羽球年終賽 戴資穎因傷退賽無緣四強

世界球后戴資穎今天在BWF世界巡迴賽總決賽預賽日本一姐山口茜交手，在以17比21丟掉首局、第二局12比11領先情況下，因傷退賽，戴資穎連2年未能晉級四強。

過去戴資穎曾在2014、2016兩度包辦年終賽冠軍，去年未能晉級4強，今年捲土重來，再度挑戰個人在年終賽第3冠。

年終賽預賽分成A、B兩組，分組採單循環，排名前2晉級4強，戴資穎小組賽首戰先是擊敗美國女將張蓓雯，但昨天不敵印度辛度（Pusarla V. Sindhu），而辛度以稍早3連勝之姿，穩穩收下4強門票。

戴資穎今天與戰績同為1勝1敗的日本一姐山口茜交手，過去兩人交手，戴資穎以7勝5敗占上風，但最近一次今年10月在法國羽球公開賽碰頭，戴資穎吞下敗仗。

戴資穎一開局頻頻將球擊出界外，加上山口茜對角攻擊取分，一度陷入3比7落後，但隨後趁著對手接連失誤，加上發揮擅長的網前小球，要回分數，雙方7度戰成平手，但在17比16領先的情況下，遭對手連拿5分，戴資穎以17比21讓出首局。

第二局戰況短暫陷入膠著後，戴資穎及時回神，拉出一波5比0攻勢，取得9比4超前，但隨後在12比11領先情況下，戴資穎走向裁判，雙方交談幾句後，戴資穎最終因傷退賽，由山口茜拿下四強門票。