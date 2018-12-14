大法官771號解釋：合法取得繼承權 永不喪失

司法院大法官今天做成771號解釋，認定合法的繼承權為一身的專屬權，不可剝奪，不因時效完成而喪失。但遭侵害的繼承遺產要請求返還時，仍應受民法125條的15年時效約束。

此外，今天做出的771號解釋指出，民國38年以前的司法院院字及院解字解釋，是就相關法令的統一解釋及所發布的命令，並非由大法官依憲法所作成，法官後續審理案件，可引用，但不受拘束。

司法院副祕書長葉麗霞指出，依據大法官做出的771號解釋，任何合法繼承權，為一身的專屬權（因身分而取得的權利），不因時效完成而喪失，因此，之前最高法院民國40年做出的民事判例以及司法院民國37年院解字解釋均認定，「繼承權因時效完成而喪失」，有違反憲法第15條保障人民財產權的意旨，因此這項判例及解釋均不再援用。

聲請771號解釋的兩名聲請人，都是因為打繼承遺產請求返還官司，分別受到最高法院民國40年做出的民事判例以及司法院民國37年院解字解釋影響而敗訴確定，這兩個案則因大法官771號解釋受惠，可聲請再審為司法救濟。

葉麗霞舉例來說，元配的合法繼承遺產，遭丈夫的外遇對象（小三）侵吞，元配在丈夫死亡10年後才發覺，依照相關判例，會認定元配繼承權因時效完成而喪失，無權請求返還而敗訴。

但在今天大法官771號解釋公布後，葉麗霞表示，元配的繼承權為一身的專屬權，不因時效完成而喪失，遺產部分請求返還則受民法125條的15年時效約束。