中華電信CSR供應商夥伴交流會 ISO 20400 綠色經濟循環永續

中華電信今日（12/14）舉辦「 2018年CSR供應商夥伴交流會」，由總經理謝繼茂蒞臨主持， 邀請百家供應商代表與會響應。

中華電信今年度正式導入《ISO 20400永續採購指南標準》， 將我們的永續理念落實至採購實務中，用永續面考量、評估供應商， 以分級管理建構「綠色供應鏈」，達到環境保護、經營治理、 勞動權益及安全衛生等持續經營之目標。

中華電信甫於去(106)年正式宣告加入國際碳揭露計畫， 成為國內電信業者首家加入國際CDP平台之企業， 再創永續價值鏈重大新的里程碑，今年更以激勵的角度出發， 促使供應商正向積極揭露完整的溫室氣體資訊及著手規劃碳管理行動 與策略，為鼓勵供應商強化碳管理之揭露，首次頒發「 CDP碳管理揭露-新秀獎」，此項殊榮由康舒科技公司榮獲。

中華電信秉持著「數位經濟的發動機，創新產業的領航員」之使命， 為賡續落實供應鏈永續管理行動， 帶領供應商鏈夥伴邁向更低碳永續未來， 正式接軌國際低碳經濟趨勢。會中並表揚4家於「供應商二者稽核」 及線上問卷「資訊揭露」表現績優供應商(包括聚碩科技、 大亞電線電纜、華榮電線電纜與台灣諾基亞等公司)。

中華電信長期以領導者的角色幫助供應商風險管理及以循環經濟新思 維探詢綠色商機，因此，大會特別邀請到交通大學單信瑜博士分享「 企業防災」議題， 以風險推估及前瞻的防範角度分析及協助企業建立防災管理之概念， 進而強化內部因應氣候變遷調適之韌性，提升持續營運之能力； 此外，更邀請到中華民國企業永續協會莫冬立副秘書長，分享「 循環經濟」新趨勢，帶我們挖掘「綠色商機」，鼓勵企業透過創新、 資源最大化的整合策略，發展出永續創新路程。

交流會的最後， 由中華電信供應處李銘芳副總經理向全體供應商傳遞歷年執行績效及 新年度發展目標行動； 中華電信承諾未來在供應商管理行動上將有更進一步的發展， 透過二者稽核推行供應商分級制度，以實質的永續作法， 鼓勵供應商健全發展經濟、環境及社會管理， 建構完整的供應鏈體系， 達成中華電信與供應商互利共生的合作理念。