王品旗下2品牌收攤　紙本禮券可在其他品牌餐廳使用

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）王品連鎖餐飲集團今（14)日宣布旗下品牌「舒果新米蘭疏食」轉型、「ita義塔料理餐廳」將結束營運，王品將在今年一次性認列閉店損失，預估低於新台幣2000萬元，影響每股盈餘約0.2元。

消費者持有「舒果」(SUFOOD)和「ita義塔」紙本禮券，可在王品集團其他品牌餐廳等價使用、或辦理退費；電子禮券比照紙本使用，詳情請洽詢各分店，王品集團將確保消費者權益不受任何影響。

法人認為，「舒果」和「ita義塔」對王品營收占比極小，雖然短期營收數字會微幅下滑，但將有限的營運資源重新調整，集中在強勢品牌，有助提升未來營運績效、改善財務數字，對王品的長期發展抱持正向看法。

綜合聯合與中央社報導，王品指出，ita全台四家店面將自12月中旬起陸續關店，明年二月底全數結束營業。

王品表示，2010年創立的「舒果新米蘭疏食」現有4家店，其中，台北復興北店以「Su/food歐陸輕食」全新型態繼續服務消費者，台北重慶南店、台中市政店、高雄博愛店自12月中旬起陸續結束營運。

至於2014年創立的「ita義塔料理餐廳」現有4家店，包含微風松高、微風南京、新竹大魯閣、台中大魯閣店。結束營運後，員工將轉入其他品牌餐廳繼續服務，相關福利、年資、權益不受任何影響。

王品表示，2015年開始，王品追求穩健經營及持續成長，今年至11月為止，台灣已開出青花驕、12mini、禾樂、享鴨4個新品牌。在王品集團多角化發展過程中，不斷評估市場特性與自身資源，隨時調整品牌組合與經營規模，希望達到最佳經營配置，並兼顧員工及投資人的權益。

展望2019年，王品對台灣消費市場深具信心，會持續投資擴張展店，王品也宣布將會徵才1500人。

翻攝「舒果」官方臉書