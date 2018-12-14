加味菸低刺激性又順口　但更容易上癮和致癌

（台灣英文新聞/朱明珠 台北報導）菸草燃燒後所產生的排放物含有高濃度的有害物質，對人體呼吸道具有一定程度的刺激性，但為何癮君子能忽略吸菸過程中的不適感？根據 WHO於2007年研究顯示，菸商刻意透過添加甘草、巧克力、花果等香味料，掩蓋菸草辛辣的刺激味，降低吸菸的不適感，並讓菸霧更滑順、更清涼、更易被吸入，但也更容易致癌。

菸品中的香料成分與吸菸行為，在國際上已被廣泛討論。美國哈佛大學公共衛生學院發現，某些香料添加物似乎被策略性地運用在菸品中；例如：薄荷醇 (menthol)，具有清涼感，可降低吸菸過程中菸煙對呼吸道的刺激性，讓抽菸過程中的不適感降到最低，並能促進吸入菸霧而對菸品成癮。

而美國加州大學曾針對國際菸草公司的香料使用策略進行討論，經過比對、解析菸草公司的公開文件後發現，菸品成分中的薄荷風味，大多來自於薄荷醇 (menthol)，該物質除了具有提升氣味之功能之外，亦具有輕微止癢、止痛、清涼等效果，因此可以減緩菸煙對抽菸者呼吸道的刺激，導致成年和青少年吸菸者的尼古丁依賴性增加。

為避免青少年過早接觸菸品，目前美國、加拿大、歐盟、巴西及已明定菸品中禁止添加水果、植物、香料、香草、薄荷等成分；歐盟並將於2020年全面禁止販賣包括薄荷菸在內的加味菸。

根據美國調查指出，菸品與酗酒、藥物濫用密不可分，有吸菸的青少年使用過大麻及古柯鹼的的機率更較未吸菸者高達4-5倍7，不可輕忽。為保障國民及兒少健康、營造無菸的環境，保護兒童青少年免於菸害，拒讓加味菸品成為兒童青少年接觸菸品的入門磚，支持菸害防制法全面修法，營造一個無菸的成長環境！