豬瘟人心惶惶　金門動物醫院遭放置可疑豬肉條

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）中國豬瘟疫情持續升溫，政府不斷呼籲民眾勿以身試法，然而就在動物傳染病防治條例修正生效的今（14）日，關務署台北關就查獲台籍、中國籍旅客違規攜帶肉品入境，依法開罰。無獨有偶，金門一家動物醫院也傳出門口被莫名擺置了一箱中國豬肉條包裹，嚇得獸醫師趕緊報警處理。

台北關表示，今日上午11時抵達桃園國際機場的本國籍詹姓旅客、中國籍李姓旅客及代姓旅客，以託運及手提行李方式，分別攜帶大陸火腿腸，未據口頭或書面申報，裁處新台幣3萬至5萬元不等之罰鍰。

醃製肉類屬動物傳染病防治條例第5條應施檢疫物品，不得攜帶入境。防檢局表示，非洲豬瘟對國內產業衝擊最大，故旅客自非洲豬瘟發生國家（如中國）違規攜帶豬肉類等產品入境，第一次罰5萬元，第二次罰50萬元，第三次以上更是重罰100萬元。

關務人員呼籲，非洲豬瘟目前尚無疫苗或藥物，豬隻一旦感染，致死率可達百分之百。近日網路上流傳有民眾自中國網購牽狗繩，結果包裹竟附贈1條豬肉腸，引發國人關切，對此防檢局重申，民眾若持有來路不明肉品，須送交防檢局各地分局，由專業人員處理。

台灣聞豬瘟色變，外島也不安寧。金門同伴醫院獸醫今在臉書上貼文，指醫院時門口莫名出現了一個紙箱，甚為可疑，決定報警。寄件地點為山東，收件地點卻是「大陸五緣灣」，紙箱完全密封。拆開後發現了一個捕鼠籠，以及可疑的豬肉條，立即送至防疫單位處理，並追查包裹來源。獸醫發文時表示，「手到現在還在冒冷汗．．．。」

民眾若遇來路不明的肉品，不知如何處置，請儘速通知防檢局各分局，聯絡資訊請可至該局網站查詢，或直接聯繫防檢局各分局動物檢疫課：基隆分局（02-24247342），新竹分局（03-3982431），臺中分局（04-22853419），高雄分局（07-9720509）。

14日桃園機場查獲旅客非法攜帶肉腸入境（圖／台北關）