本週發行量加權股價指數漲幅約為0.14% 上市股票總市值達29.44兆元

根據臺灣證券交易所統計，2018年12月14日發行量加權股價指數收盤為9,774.16點，較上週(2018年12月7日)的9,760.88點上漲13.28點，漲幅約為0.14%，台灣50指數收盤為7,304.90點，較上週的7,286.42點上漲18.48點，漲幅約為0.25%，寶島股價指數收盤為11,191.31點，較上週的11,167.75點上漲23.56點，漲幅約為0.21%。產業別指數方面，漲幅以汽車類指數上漲2.61%為最大，跌幅以觀光類指數下跌3.24%為最大，未含金融類指數上漲19.48點，漲幅約為0.24%，未含電子類指數下跌33.89點，跌幅約為0.24%，未含金融電子類指數下跌17.47點，跌幅約為0.15%。

本週集中交易市場總成交金額為5,054.25億元，全體上市股票成交金額為4,606.23億元，股票成交量週轉率為1.35%，各產業上市股票交易情形如下：

成交金額前三名為：

第一名，電子零組件類1,224.50億元，占全體上市股票交易金額26.58%

第二名，半導體類922.80億元，占全體上市股票交易金額20.03%

第三名，光電類393.42億元，占全體上市股票交易金額8.54%

成交量週轉率前三名產業為：

第一名，電子零組件類7.29%

第二名，電機機械類2.55%

第三名，通信網路類2.26%

累計今年年初開盤迄今共236個交易日，集中市場總成交金額為31兆2,760.33億元，市場日平均成交金額為1,325.26億元，股票成交量週轉率為80.13%，股票日平均成交量週轉率為0.34%。

2018年12月14日全體上市公司市場總值為新台幣29兆4,351.60億元，較上週(2018年12月7日)市值29兆3,842.69億元增加508.91億元，增幅約為0.17﹪。

(以上資料為初步統計資料，成交資料不包含本週最後交易日鉅額及外幣交易之成交資料)