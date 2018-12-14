富邦金控榮獲第九屆菁業獎「最佳社會責任獎」

由金融研訓院主辦、素有「金融界奧斯卡金像獎」之稱的第九屆「 台灣傑出金融業務菁業獎」(簡稱菁業獎)於今（14日） 舉行頒獎典禮，富邦金控榮獲「最佳社會責任獎」優等大獎。 連續兩屆獲此殊榮，顯示富邦金控致力實踐永續經營有成， 深受評審肯定。

金融研訓院指出，本屆最佳社會責任獎的參賽件數最多、 競爭也最為激烈。富邦金控今年以「發揮正向的力量， 轉動社會齒輪，迎向永續未來」為參賽主題， 在眾多競爭者中脫穎而出。本屆評審表示，「 富邦金控持續推動永續經營(ESG)願景工程，提升企業競爭力、 發揮金融影響力，有效提高及落實企業社會責任之高度與力度。」

富邦金控董事長蔡明興表示， 富邦金控連續九年蟬聯金控每股獲利龍頭，交出亮眼的成績單， 於此同時，對於非財務績效的表現也同等重視。 我們由上至下貫徹企業社會責任理念， 致力將永續經營精神落實於企業文化之中， 朝企業永續經營的目標邁進。

2018年，富邦金控持續榮獲國內外ESG評比及大獎肯定， 包括連續兩年入選道瓊永續指數最高等級「世界指數」成分股，於「 多元金融服務與資本市場」類別中名列全球第二；連續兩年入選MS CI永續指數成分股，MSCI ESG Rating亦再次評選富邦金控為多元金融業台灣金融業最佳評等 A級；持續入選「富時社會責任新興市場指數」成分股。國內部分， 富邦金控連續四年獲選《台灣企業永續獎》 前五十大台灣永續企業的評比，且連續七年榮獲「台灣TOP50台 灣企業永續報告獎—金融及保險業」；連續五年獲財訊雜誌頒發之「 最佳金控企業社會責任」優質獎，顯示富邦金控於公司治理、 企業社會責任、永續績效之優異表現備受肯定。

富邦金控深植永續經營精神於企業文化中，持續推動「 富邦金控永續經營(ESG)願景工程」，並以品牌精神「 正向的力量」為核心，聚焦於領航投資、驅動創新、在地實踐、 當責授信及正向關懷五大策略。富邦金控面對永續經營的藍圖， 手握金融影響力的畫筆，揮灑正向力量的色彩， 致力為台灣社會帶來更美好的明天。