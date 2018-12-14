中華電信伴你好讀社區網路課輔 舉辦大小學伴相見歡

中華電信今(14)日表示，與中華電信基金會、 輔仁大學台灣偏鄉教育關懷中心合作的伴你好讀《社區網路課輔》 服務，順利完成大、小學伴「相見歡」三天兩夜活動， 讓來自偏鄉的近百位師生與輔仁大學的大學伴碰面， 突破原本只能在電腦兩端互動的限制，真正感受彼此交流的溫度， 使彼此於情感上更為熟識，也有利提升線上學習的動力與效果。

中華電信暨基金會與輔仁大學合作辦理的伴你好讀社區網路課輔服務 ，由輔大學生擔任大學伴，運用電腦、視訊系統、耳機及手寫板， 每週二、四經由網路取代馬路，進行線上一對一、 量身訂製的數位學習，為偏鄉的學童(小學伴) 進行課業輔導及生活陪伴，參與服務的大學伴透過給予，了解、 激發自己能助人的能力、潛力，知道施比受更有福； 小學伴則透過與大學伴的互動，不僅學業進步、還能感受到少有、 缺乏的被關懷、陪伴的溫暖！逾十年來， 網路課輔服務已幫助超過六千位的大、小學伴，體會「有成長、 有溫度」的人生！

為了鼓勵小學伴認真學習，除了從電腦螢幕跟著大學伴學習外， 也能親耳聽到大學伴的關懷話語， 伴你好讀網路課輔服務每年都會邀請偏鄉學童來台北城鄉共學， 多年來已服務近500人次偏鄉學童， 而從小學童的反饋發現往往有很強的激勵效果。

今年相見歡活動以「生態環保」為主題，實踐中華電信倡議「5I SDGs」中的「I環保」目標，安排自然災害、海洋汙染、 垃圾汙染、空氣汙染、水土流失等前導課程， 讓小學伴了解地球正面臨的問題， 然後搭配中港大排導覽的戶外教學，加深小學伴的親身感受； 最後再以廢油肥皂、紙袋錢包、環保盆栽、草頭娃娃、環保袋、 瓶蓋印章卡等手做DIY課程， 讓小學伴了解如何親身致力落實環境保護的真諦， 整個活動內容充滿知識性、實用性與趣味性!此次參與的學習端點， 包括臺南市台灣黃絲帶愛網關懷協會、高雄市圓富社區、 屏東縣楓林教會、花蓮縣玉里天主堂、臺東縣泰源書屋、 臺東縣莿桐書屋、臺東縣復基部落和臺東縣鹿野堂區等。

中華電信表示，由於網路課輔服務，是希望大、 小學伴同時都能有所學習、成長，因此相見歡活動由大學生， 透過分組(課程組、美工組、生活組)設計百人三天兩夜活動， 彼此學習如何團隊合作、流暢溝通、包容差異； 而課程的安排讓小學伴能夠體驗及感受不同經驗， 有別於校內學科課程的多元性課程，增進多方知識； 同時由於活動邀請台灣各偏鄉地區的學童一起互動， 也能彼此文化交流，需要互相認識，彼此尊重的生活習慣， 習得不一樣的融合與感受。

中華電信希望伴你好讀網路課輔所傳遞的大愛，能夠讓大小學伴成為 彼此的家人，互相分享與成長。大學伴落實社會關懷，分享所知， 並以行動成為他人典範；小學伴則能有許多學習與文化刺激， 在未來也願意成為他人的另外一隻手，給予陪伴， 一起在社會中建立起愛與善的循環