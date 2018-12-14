新南向交流逬火花 馬來西亞知名集團來台參訪

（台灣英文新聞 / 財經組 綜合報導）經濟部加工出口區管理處屏東分處與屏東科技大學合作，今年8月邀請東南亞地區大學教授組團來台交流。其中馬來西亞與會學者返國後，促成當地知名汽車製造商來台，參訪屏東加工區園區兩家事業，包括擁有23年生產電力產品技術轉換為車用電子的星博電子公司，及中鋼轉投資熱沖壓技術生產之宏利汽車部件公司。

發跡於馬來西亞之陳唱集團（Tan Chong Group）是一家同時在新加坡交易所及香港交易所，以汽車銷售及售後服務為主要業務的股票上市公司。去年3月在台灣成立台灣意美汽車，代理進口日本速霸陸汽車，並與台達電旗下FEN公司合作，在該國主要大城設立多處電動汽車充電站。

此次參訪行程由集團母公司翁紹淺總經理率領副總經理等高階主管，在分別聽取兩家公司簡報、實地參觀公司產線後，就電動車市場車用電源及板金熱沖壓輕量化技術進行交流討論，會中評估後續合作商機之可行性。

近年來電動車市場蓬勃發展，車用電源的續航力蓄電性能、體積荷重及車體的堅固輕量化技術備受考驗。園區廠商明顯感受到這股潮流勢不可擋，積極投入研發，屏東分處與屏科大合作協助廠商因應全球新興產業發展趨勢，升級技術轉型生產，進而調整海外經銷策略，或轉移陣地開闢新戰場，尤其在新南向市場的開發布局通路，藉由產官學挹注的資源能量，期能助攻廠商開展新格局、更進一步提升出口競爭力。