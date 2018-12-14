卓榮泰登記參選民進黨主席 盼吳乃仁留在黨內

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）民進黨新潮流系創流大老吳乃仁，因不滿桃園市長鄭文燦挺行政院秘書長卓榮泰參選黨主席，決定退出新潮流也退出民進黨。

鄭文燦今（14)日僅表示「不知道這個狀況」，卓榮泰則希望吳乃仁繼續留在黨內。

新頭殼報導，對於卓榮泰參選。民進黨立委都相當看好。至於先前曾與卓榮泰互嗆的段宜康則說，他心中有屬意人選，直到鄭文燦市長臉書po文前，他還在努力。既然黨內已有共識，他願意給予祝福。

綜合自由與中央社報導，鄭文燦今下午陪同卓榮泰到黨中央登記競選黨主席，他入場時被媒體問及此事沒有做出回應，結束後媒體再度追問，鄭文燦僅表示：「我不知道這個狀況」。

卓榮泰則表示，吳乃仁是很和藹可親的長輩，他希望吳乃仁繼續留在黨內，把黨的改造，繼續完成下去。

行政院秘書長卓榮泰（左4）14日下午由台南市長當選人黃偉哲（右1）、新竹市長林智堅（右2）、桃園市長鄭文燦（左3）、前立委陳其邁（左2）與嘉義縣長當選人翁章梁（左）等人陪同，前往民進黨中央黨部登記參選黨主席。中央社

中生代跨派系力挺卓榮泰參選民進黨主席，鄭文燦昨（13)日深夜在臉書貼出「中生代謙卑反省、共同承擔責任」聲明，由鄭文燦和台中市長林佳龍等人共同署名。

不過新潮流系創流大老吳乃仁對此不滿。吳乃仁說，他對人選沒意見，但中生代推舉卓榮泰聲明中的理由，「那樣的羞辱小段的文字，鄭文燦都簽得下去，新潮流還有存在的理由嗎？」

新系民進黨立委段宜康於民進黨大敗後，曾在院會質詢時砲轟行政團隊與總統蔡英文，引起卓榮泰不滿，反嗆段宜康的言論「似是而非」，直言段宜康一手主導年改18%修法，更強力主張同婚，讓其他意見都無法表達，直批「這如果是黨的認同的結果，那我就請段宜康你出來選黨主席！」

民進黨新潮流系創流大老吳乃仁。中央社檔案照片

上圖為民進黨立委段宜康12日在立法院受訪 (中央社)