金正恩面膜大玩創意卻惹議 南韓商家急下架

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）北韓領導人金正恩話題性十足，南韓彩妝業者於是將腦筋動到他頭上，推出了金正恩「統一保溼核子面膜」，6月至今狂銷25,000片。不過這行銷雖成功，卻也引發了不少爭議，最近傳出許多商家決定下架。

這款面膜是由保養彩妝品牌5149推出，一片要價4,000韓元（新台幣118元），包裝上是一個戴面膜敷臉的金正恩，反差效果令人莞爾。誇張的廣告文字寫著，面膜含有來自北韓聖山「白頭山」的礦泉水，而白頭山就是北韓造神運動中金氏王朝誕生之地。

拿獨裁領導人來發揮創意，手法果然奏效，只見社群媒體冒出了一張張戴著金正恩面膜的照片。然而產品大賣的同時，也激起了民間反彈聲浪。南韓皮膚專家Irene Kim向《南華早報》表示，「我個人不喜歡商品涉入政治意涵。」

BBC報導，5149執行長接受《紐約時報》訪問時表示，當初推出這項產品，是為了慶祝在新加坡舉行的首次川金會。儘管目前川金會談出的朝鮮半島棄核願景陷入僵局，在南韓總統文在寅的推動下，兩韓關係卻明顯增溫，至今進行了不少會談、互贈農產品，在在降低緊張關係。

ABC報導，南韓1948年立法規定，人民不得稱讚北韓政府或做出任何有利北韓政府之舉，雖然這項法律鮮少執行。批評者認為，面膜有軟化金正恩威權形象之嫌，姑且不論彩妝公司是否違法，從這看似無害的民生消費品事件，不難看出兩韓敏感神經依舊緊繃。

金正恩面膜（圖／IG 5149）