真人實事改編《奇蹟熱氣球》 奶油影帝顛覆形象超齡演出

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）由東德史上最傳奇逃亡事蹟改編的《奇蹟熱氣球》（Ballon），已於今（14）日在台灣震撼上映。全片找來《為愛朗讀》（The Reader）德國影帝大衛克勞斯（David Kross）領銜主演，詮釋一位不願受極權壓迫的東德男子，為了帶家人投奔自由，不惜親手打造出當時歐洲最大的熱氣球。

大衛克勞斯曾在《奇蹟熱氣球》當中，他竟突破以往奶油小生的形象，特地留起鬍子，甚至扮演兩個孩子的爸，超齡演出更讓許多粉絲大呼驚訝。為了完美詮釋角色，大衛甚至在開拍之前，就與專業駕駛員一起搭乘熱氣球升空，並掌握熱氣球的操縱技巧與所有相關知識。

在片中必須縫製熱氣球的他，卻在學習使用「老式縫紉機」時踢到鐵板。他為難地表示：「我真的很不喜歡那些繁瑣的手工活，才學一個小時就耗盡耐心了。一想到有人能夠用大量的零碎布料，日夜趕工，縫製出這麼大的熱氣球。那種耐心與決心，真的讓我覺得不可思議。」

大衛克勞斯翻轉形象蓄鬍當爸，更還學習縫紉技術。（采昌國際多媒體提供）

值得一提的是，大衛克勞斯在拍攝《奇蹟熱氣球》期間，也與他所飾演的本尊岡特韋特爾（Gunter Wetzel）相見歡；而他維妙維肖的演出，也讓岡特本人讚道：「看著他，簡直就像看到年輕時的自己。」

大衛克勞斯則感佩地說道：「這是一場留名青史的驚天大逃亡，他們很有可能失敗墜毀，或者被捕終身監禁，但他們這股『不自由、毋寧死』的精神，真的很激勵人心，讓我非常感動！」

這部改編史上最偉大真實逃亡故事的《奇蹟熱氣球》，劇情描述冷戰高峰期，身在東德的岡特（大衛克勞斯飾演）和彼得（弗萊德里奇穆克飾演）為了追求自由，用超過兩年時間籌畫一場「驚天大逃亡」──他們利用有限資源，自製一個巨大的熱氣球，並打算用它載著家人逃往西德。

不料，就在即將越過邊境之時，熱氣球卻意外墜毀，並引來東德秘密警察鋪天蓋地的調查。在緊迫的時間與嚴密的偵查之下，他們拼命著手打造另一個新的熱氣球。同時，秘密警察也逐漸鎖定他們，一場分秒必爭的絕命逃亡就此展開…。