北愛協議談不攏　歐盟：不接受就裸脫

（台灣英文新聞／李昱德綜合外電報導）英國首相梅伊挾著挺過內閣不信任投票的氣勢，趁機向歐盟提出脫歐協議重新談判的要求，然而歐盟並不領情，僅願意提供「條目釐清」而非全面性的修改，同時警告英國，歐盟已經開始做英國將無協議脫歐（裸脫）的準備。

梅伊目前處於一個很尷尬的局面，歐盟與英國對北愛爾蘭邊境問題未能達成共識，偏偏又需要北愛政黨的支持才有可能通過這份已經跟歐盟談好的協議，為了爭取足夠的談判時間，她甚至還為此延後了下議院表決的日程。

根據談判結果，雖然北愛爾蘭邊境將維持暫時對歐盟開放的狀態，但是在後續追加的條目中，歐盟有權決定這個暫時開放的狀態何時結束，英國不得片面變更這個「北愛歐盟特區」的地位，此舉引發同黨議員強烈的反彈，甚至觸發了針對梅伊的不信任投票，高達37%的保守黨議員反對她繼續執政。

雖然她最後驚險撐過了不信任投票而留任，危機仍未結束，因為歐盟認為，除非能避免北愛與愛爾蘭之間設立檢查哨與海關的「硬邊界」(hardborder)，這個「北愛歐盟特區」為不可變更的保險底線，但此要求又會直接槓上認為這個條款「喪權辱國」的鷹派保守黨議員。

歐盟也曾提出讓北愛爾蘭留在歐盟經濟區內，但是同時又屬於英國領土的「特殊狀態」，然而這個選項為英國所拒絕，認為此舉等於是分割英國領土，有損主權完整。

歐盟委員會主席榮克(Jean-Claude Juncker)呼籲，英國現階段應該做的，不是試圖讓歐盟提出要的條件，而是儘速表達自己到底想要怎麼做，不然本(12)月19日歐盟就會認定英國準備「裸脫」，並公開發表因應措施，屆時，英國的處境將會變得更為艱難。