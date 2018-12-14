AIT副處長：臺灣是區域內災難防備的模範

（臺灣英文新聞／社會組 臺北報導）臺美全球合作暨訓練架構（GCTF）所舉辦的第15場國際研習營聚焦人道救援及災害防救，邀請美國智庫井上健-亞太安全研究中心（DKI-APCSS）等分享災難防救經驗。此次研習營共計有印太地區10國專家來臺參與。

美國在臺協會臺北辦事處副處長谷立言（Raymond Greene）致詞時表示，臺灣在歷經921大地震後，便積極發展各種應變自然災害的能力，「臺灣也因此成為區域內災難防備的模範」，並持續展現熱心助人的善意，像是在2013年海燕颱風侵襲菲律賓及今年水災和土石流重創日本後，都看到臺灣馳援救災，也因此促成臺美再次舉辦關於人道救援及災難防救的研習營。

谷立言指出，美國在臺協會（American Institute in Taiwan）的優先工作重點之一就是增進臺灣在國際社會的參與，「當我們面對全球無數的挑戰時，我們是不可能讓一個對世界有諸多貢獻的夥伴被排除在外」。他表示，此次研習營應能展現臺灣在相關領域的卓越能力，「我鼓勵各位思考如何讓你們的國家與臺灣在這個領域上更密切的合作」。

根據外交部，此次於南投竹山鎮內政部消防署訓練中心舉行的「人道援助及災害防救（HA/DR）國際研習營」是由外交部、美國在臺協會，以及國家災害防救科技中心共同籌辦。活動也安排各國專家參訪內政部消防署訓練中心及車籠埔斷層保存園區，以實地瞭解我國在專業災害防救能力培訓及公共教育能量。

外交部指出，此次研習營是今年第五場，也是全球合作暨訓練架構自2015年成立以來所辦理的第15場國際研習課程，展現臺灣對培養並整合印太區域災害防救能力的高度重視，盼藉此與各國合力打造具抗災能量與韌性的印太區域。