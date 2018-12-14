卓榮泰證實被中生代推舉角逐黨魁​：民進黨應有新面貌

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）民進黨主席補選爆出黑馬，黨內高層及各派系中生代昨(13)日晚決議共推行政院秘書長卓榮泰接任黨主席。卓榮泰今（14)日下午接受媒體訪問時首度證實將角逐黨魁，

《自由》引述卓榮泰強調，在九合一選舉民進黨敗後後，擔任民進黨主席一職是個「艱鉅的工作」，未來的民進黨應該有一番新面貌。

卓榮泰下午2時將赴中央黨部完成黨主席參選登記。他表示，下午登記時將發表簡短聲明。

卓榮泰說，他已向行政院長賴清德報告，在黨內中生代等集體決定下，他願意承擔，參選民進黨主席。對此，賴揆尊重他的決定，雖然他已開始打包，但因仍有政務要處理，離開行政院的時間還需要與賴院長討論。

被詢及這次決定參選主要是受誰遊說，卓榮泰說，鄭文燦、陳其邁都跟他談過，大家都互相推舉對方，但縣市長例如鄭文燦認為自己有職務在身，不宜擔任黨主席，黨主席應該要專職。所以他最後決定參選，是「大家最後的決定」。

民進黨主席選舉今(14)日登記將截止，中央社報導，由於被點名的黨內中生代紛紛表明無意願參選，黨內中生代包括桃園市長鄭文燦、台中市長林佳龍、屏東縣長潘孟安、新竹市長林智堅、台南市長當選人黃偉哲、嘉義縣長當選人翁章梁、前立委陳其邁昨(13)日晚連名發表「中生代謙卑反省、共同承擔責任」聲明。

聲明指出，這是民進黨最困難的時刻，也是最需要承擔責任的時刻，作為黨內中生代的他們，除了謙卑反省，更將共同扛起責任，和全黨一起迎接挑戰，走出困局。

經過共同的討論，我們認為面對眼前的挑戰，民主進步黨需要一位堅定無私的專職黨主席，能夠全心投入黨的改造與革新，並且爭取台灣社會更大的信任，而我們中生代的大師兄-卓榮泰是最適合的人選。

聲明最後強調今天12/14下午2點，他們將陪同卓榮泰至民主進步黨中央黨部登記參選黨主席。