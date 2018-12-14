台北喜來登SUKHOTHAI 【探味巷弄】料理新登場

隱身在泰國巷弄的料理食堂，探尋傳統街邊熱炒攤販文化，在喧嚷的夜晚綻放獨特泰式風情！台北喜來登SUKHOTHAI於12月19日(三)起全新推出【探味巷弄】主廚推薦料理，跟著傳奇泰籍女廚－阿桐師走訪一趟泰國市井街頭，運用台灣在地食材添入泰國傳統靈魂元素，融合當地人文風土悉心打造9道佳餚，為靈活多變的巷弄美味注入多元風貌，包含「明蝦蝶豆香米飯」TWD580、「泰式辣炒田雞」TWD680、「泰式魚酸湯」TWD580、與「吻仔魚沙拉」TWD420，以及主廚特製甜品「紫地瓜花園」TWD220、「椰香芝麻伴雙月」TWD220、「椰絲綠豆仁餃」TWD220等，透過大火快炒後的豪氣美味，真實體現在地人們的熱絡情感，以細膩皇室宮廷料理手藝，賦予巷弄傳統美味全新生命力！詳情及預訂請洽台北喜來登訂席中心02 2321-1818或官網。

宮廷手藝演繹本土食材 探尋泰國巷弄道地風味

在泰國遊走一趟市區街頭，可以發現深夜的街頭小店燈火明亮，簡單椅凳、一張方桌，隱身巷弄上演著精彩絕倫的街邊料理文化！台北喜來登SUKHOTHAI許雪莉主廚(Ms. Rapeeporn Sillapakit)，將傳承自母親的好手藝結合宮廷料理精髓，以台灣本地食材如田雞、紫地瓜、吻仔魚等，添加泰國靈魂辛香料，連結家鄉傳統風味，巧手打造9款主廚推薦菜色，為泰國道地巷弄風味添上全新精緻風貌。

以泰國街邊常見的開胃菜為靈感啟發的「吻仔魚沙拉」，將吻仔魚下鍋油炸至金黃香酥，拌入檸檬汁、辣椒、些許魚露，酥香小魚澆淋酸辣醬汁，再佐以番茄丁、洋蔥絲及香芹一同入口，魚鮮入口鹹香開胃令人食指大動；特別推薦「明蝦蝶豆香米飯」以泰國香米飯浸染天然蝶豆花汁，米粒剔透飽滿宛如藍寶石般閃耀，拌入切丁之新鮮小黃瓜、長豆、柳丁、鍋巴等配料，佐搭新鮮厚實明蝦肉，再淋上主廚特製酸甜羅旺醬，花生糖、椰子粉及檸檬葉香氣縈繞於口中，豐富層次於舌尖演繹美味樂章。

傳統熱炒「魚露炒花枝」，主廚特製蒜酥以大火熱炒爆香，加入金黃誘人的酥炸透抽翻炒，薄酥外皮吸附濃郁的泰式酸辣醬汁，軟嫩紮實的新鮮透抽帶著鮮甜海味，酸辣鮮香及蒜香在味蕾遊盪不已，香辣帶麻叫人大呼過癮！「泰式辣炒田雞」則取台灣料理中常見的田雞肉為發想，將魚露加入泰式靈魂香料：南薑、香茅、黃薑粉、紅蔥頭、辣椒等熱火拌炒，香嫩多汁的田雞腿搭配椒麻辛香的新鮮青胡椒，香麻滋味回味無窮；「蟹肉蛋酥海鮮」將新鮮紅蟳、蟹肉、透抽、鮮蝦揉合馬蹄與豬油後做成手工海鮮漿，以新鮮紅蟳殼飽滿盛裝海鮮漿後，與雞蛋一同下鍋油炸至表皮香酥，佐以經典梅子醬、泰式拉差醬增添絕佳風味，細品來自大海的鮮甜彈牙口感；暖胃湯品推出「泰式魚酸湯」，以雞骨、蔬菜、酸筍慢煮而成的醇美高湯，並以香茅、南薑增添酸香滋味，特選當日新鮮龍膽石斑魚肉，品味酸甘甜美的湯頭，與天然鮮味交織迴盪味蕾，暖意十足湧上心頭。

阿桐師以其自豪的細膩宮廷甜點創作技巧，推出三款必嚐泰味甜品，將隱身泰國巷弄的家常甜品華麗變身，「椰絲綠豆仁餃」綿密綠豆仁以純手工熬煮成泥，添入椰漿及椰糖，撒上椰子絲及些許芝麻增添迷人清香，搭配香醇不膩的椰子冰淇淋及彈嫩亞達子，陣陣椰子香氣滿盈唇齒，清爽芬芳令人回味無窮。「紫地瓜花園」純手工桿製軟嫩糯米外皮，一口咬下天然紫地瓜與冬瓜糖熬煮的綿密內餡，帶有腰果碎的陣陣香氣與爽脆口感，香濃不膩的甜蜜滋味；「椰香芝麻伴雙月」則以香蘭葉及火龍果汁加入糯米粉，包裹黑白芝麻內餡製成手工糯米芝麻球，搭配乳香醇厚的椰子奶凍，再以斑蘭葉悉心捲起，跳躍色彩彷若繽紛月色，椰香與芝麻香在口中錯綜交織，散發令人難忘的清爽風味。