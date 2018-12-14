新北最高景觀餐廳【Mega 50】耶誕及跨年大餐

超高人氣及所在位置稱霸新北的「Mega 50餐飲及宴會」，不但可飽覽以101大樓領軍的雙北天際線，更可俯瞰一街之隔的新北耶誕城璀璨美景，堪稱新板特區最受歡迎的聚餐地點！Mega 50旗下三間餐廳，包括全國最高的「50樓Café」自助餐廳、TripAdvisor新北第一名餐廳「Asia 49亞洲料理及酒廊」、以及新北口碑第一的粵菜餐廳「望月樓」，拜耶誕城人潮爆多之賜，12月底的耶誕節和跨年訂位十分踴躍，提醒來客盡早卡位。精彩活動訊息如下，訂位專線(02)7705-9723。

50樓Café自助餐廳 (50F)

全國最高的自助餐廳「50樓Café」(50F)，全廳環繞每面200公分高的落地明窗，美景如卷軸一般在眼底展開！擁有25年經驗的金牌主廚陳俊杉，中西廚藝俱佳，精心設計琳瑯海陸佳餚，為來客打造一個超值的高空美食樂園。

由於今年的 耶誕節 落在星期二，50樓Café特別維持原價，以平日的價格迎賓，午、晚餐每人只要NT$799和NT$899元。

至於 跨年 12 月 31 日 ( 週一 ) 的午、晚餐，則分別為每人 NT$ 899 和 NT $999 元， 當天除了既有的生猛海鮮吧、現流生魚片、西式燒烤、中式燒臘、爐烤美國自然牛…等熱門餐檯，陳主廚開出的亮點菜色(實際品項以現場供應為準)還包括澎湖水晶軟絲佐法式芥末籽、燒烤美牛佐蒜味香料醬、藍莓紅酒醋蜜餞鮭魚、蝦兵蟹將蒸籠區、蜜汁烤火雞佐野莓栗子醬、威靈頓豬排、坦都里優格羊肉、水煮牛、羊肉爐、藥膳烏魚湯…等，晚餐另再加碼炙燒鮭魚生魚片、地中海堅果羊排。此外，一字排開的還有各式水果飲料、現榨果汁、台啤生啤酒，以及應景糕點如檸檬奶油派、草莓雪人布朗尼、馬卡龍、瑞士捲、法式焦糖布丁….等，讓人大快朵頤！

Asia 49亞洲料理及酒廊(49F)

擁有露天觀景台和高空花園，以360度環場視野著稱的Asia 49亞洲料理及酒廊(49F)，夜幕低垂時，萬家燈火盡收眼底，所在地點又有霓虹照明，七彩光影流轉，分外浪漫迷人！集南洋美食大成的招牌佳餚，以及冠軍調酒團隊的創意調飲，讓網友毫不吝嗇給予「好吃好喝好拍」的高度評價，使餐廳穩坐TripAdvisor新北第一的寶座！歲末時節訂位暴增，為免向隅，請即電該廳(02)7705-9717卡位。

五道式耶誕及跨年晚餐

餐飲經驗豐富的主廚范振偉選用高檔食材，為12月21日至25日(週五至週二)和31日(週一)的晚餐時段，設計出五道式南洋風味佳節晚餐，每人為NT$1,280元，主菜是二選一的香料烤波士頓龍蝦佐綠咖哩飯或是香煎鴨肝牛小排佐薑黃椰漿飯，其它菜色則為包含了馬來小點、黃咖哩軟殼蟹的開胃菜、香料鮪魚沙拉、酸辣排骨湯、甜點與水果。

跨年派對

12月31日(一)10pm至凌晨1am，能遠眺台北101和天際美景的Asia 49，延續以往的好口碑，仍將舉辦熱力四射的跨年派對，現場特別布置了整面花牆，讓來客一秒變網美，冠軍調酒團隊將提供無限暢飲的琴湯尼、蘭姆可樂、君度蔓越莓、白蘭地薑汁汽水，知名DJ則在勁歌熱曲中，帶大家倒數迎新、嗨翻子夜！站位每人NT$1,200元，二人或四人座位分別為NT$2,500元和NT$5,000元，前者加贈進口紅酒一瓶，後者則送二瓶。

謹此提醒，飲酒過量有礙健康；以上所有費用皆須外加一成服務費。「Mega 50餐飲及宴會」是遠東集團委由香格里拉酒店集團營運的新北第一餐飲品牌，旗下擁有三間餐廳和一間宴會廳，包括48樓的新北口碑第一粵菜餐廳「望月樓」和可容納40桌的「Mega 50宴會廳」，49樓是名列TripAdvisor評網新北第一的「Asia 49亞洲料理及酒廊」，50樓則是全國最高的「50樓Café」自助餐廳。Mega 50餐飲及宴會地址：新北市板橋區新站路16號百揚大樓48F至50F(板橋大遠百旁)。