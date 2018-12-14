卓榮泰參選黨主席 跨派系喊共同承擔

民進黨內中生代經協商，共推行政院秘書長卓榮泰參選黨主席。民進黨團總召柯建銘今天說，全黨應共同支持、承擔；民進黨立委段宜康也說，不因卓榮泰的過去放話而有任何情緒，此時需要共同承擔。

桃園市長鄭文燦昨天深夜在臉書貼出「中生代謙卑反省、共同承擔責任」聲明，由鄭文燦和台中市長林佳龍 、屏東縣長潘孟安、新竹市長林智堅、台南市長當選人黃偉哲、嘉義縣長當選人翁章梁、競選高雄市長失利的陳其邁共同署名。

民主進步黨立法院黨團總召柯建銘上午在民主進步黨黨團會議後受訪表示，黨主席共推且有人承擔，應全黨共同支持、共同承擔，必須建立一個各派系都能坐下來推心置腹懇談，共同負責、共同承擔，一定要給未來的黨主席卓榮泰支持，共同迎向未來。

新潮流立委段宜康說，以卓榮泰的資歷，當然這樣條件擔任黨主席，卓榮泰會出線是大家尋覓後的結果，中間討論的過程他不了解，但是只要大家達成共識，有人願意承擔，就應該要共同奮鬥、努力、祝福，很高興黨的重擔有人願意挑起來。

對於過去卓榮泰曾放話「請段宜康出來選黨主席」，段宜康說，卓榮泰在跟他放話時，大概沒想到自己會選黨主席，「我當然不會因為他的放話，就有任何情緒」，這時候需要的是成熟的共同承擔。

正國會立委陳亭妃說，這是非常好的選擇，且是由中生代共推，卓榮泰在行政院、在黨都待過，也有國會歷練，相信卓榮泰絕對可以成為府、院、黨的重要平台，未來2020大選要帶領民進黨這艘戰船往前邁進，卓榮泰是很重要的掌舵者。

海派立委王定宇表示，在民進黨最低迷時願承擔的人，要給予祝福，也要全力支持。卓榮泰個性沈穩，且在國會、行政機關歷練過，對於要強化民進黨執政，能體察人民聲音，有一定幫助。王定宇說，希望卓榮泰能站在人民角度，檢視所有施政政策。

英系立委陳明文表示，卓榮泰具有行政經歷、個人形象、協調能力，擔任黨主席是適當人選，在人選出爐後，「我相信不只我個人，全黨都感到光明的力量出來」，是非常好的人選。

謝系立委管碧玲表示，從過程來看，卓榮泰確實是黑馬，很希望未來應共同支持，就是由卓榮泰擔任主席沒有問題；過去卓榮泰沒有機會在第一線讓大家了解他，私底下了解卓榮泰的智慧、圓熟都相當高檔，很希望卓榮泰擔任黨主席後，也像黑馬一樣是優秀的黨主席。