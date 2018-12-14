東方橄欖油　「茶油感官品評體驗」15日在新竹市舉辦

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）近年台灣吹起養生與保健風潮，消費者開始注重食品與油品安全。行政院農業委員會呼籲消費者，吃當季、吃在地。為推廣國產苦茶油，農糧署將於15日在新竹市厚食聚落辦理「107年度茶油感官品評體驗活動」。

農糧署表示，有「東方橄欖油」的美稱的苦茶油富含不飽和脂肪酸，適合做為國人高溫烹調的油品。

國內苦茶油的栽培面積約1,348公頃，近年農糧署為輔導農民種植油茶、協助農民改善栽植技術及申請產銷履歷，辦理苦茶油感官品評課程與活動。該署希望建立專屬台灣苦茶油的品評方法，培訓品油師和油品推廣人員，促進茶油產業升級。

油品感官品評不外乎「聞」與「喝」，新鮮壓榨的茶油比起萃取的茶油帶有堅果類的香氣，也有些許青草香，如果製程溫度較高，會稍帶一點炒米香或堅果的氣味。好的茶油口感細緻不黏膩，無油耗味、酸味、霉味及雜異味等味道。

國產苦茶油使用在地油茶籽直接乾燥、脫殼、焙炒、粉碎、蒸煮和壓榨等過程，不經溶劑萃取和精煉程序，能保留油品中的機能成分，具有機能保健功效。

12月15日新竹市厚食聚落( 竹北市光明六路東二段95-5號)辦理「107年度茶油感官品評體驗」的活動，除了要讓消費者親自品評苦茶油的各種層次與口感，更可品嚐茶油風味餐。

農糧署邀請喜愛健康及美食的民眾以行動支持國產油茶產業，意者請先上網報名參加（網址http://goo.gl/forms/XN86DTRxOWPJLQex1)。

▲照片來源：農糧署