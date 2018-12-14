創辦6年燒光資金　陳永興宣布《民報》年底解散

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）由人權醫師陳永興、中研院前院長李遠哲，與導演吳念真等人籌辦，秉持跨越黨派及財團壟斷，盼以中立、多元角度反映社會大眾心聲的台灣《民報》，昨(13)日透過官方臉書以「《民報》將結束營運」為標題po文指出:

大家好，謝謝您長期以來對民報的支持和鼓勵。在此要向大家報告一個沉痛的消息，就是民報文化事業股份有限公司，在辛苦經營將近六年之後，不得不在財務困難的情況下，決定於2018年12月31日宣告解散。

民報目前有網路即時新聞、電子報與紙本雙月刊等形式。昨民報新聞網也公布創辦人陳永興給讀者的一封信，告知讀者關於解散的決定。陳永興指出，

六年來民報是由將近300位小股東（大多是醫界、文化界、學術界、中小企業的朋友們）集資創辦維持迄今，民報是不收費的網路媒體，站在台灣人民立場堅守台灣本土優先的原則，為台灣社會公義及弱勢發聲，也為提升台灣文化及與論品質努力。

我們也很欣慰在國內新聞學界的評價，民報獲選為最具公信力的前10大網路媒體，這是民報工作同仁的光榮。

更值得向讀者報告的，民報是東奧正名公投的推手，民報率先舉辦徵選台灣參加奧運會旗及會歌的選拔，又和其他團體合力發起東奧正名的公投聯署成案。民報也支持喜樂島台灣主權公投的活動，民報為台灣人民喉舌，為台灣前途發聲絕不落人後。

他表示，六年來民報總共花費七千二百萬的資金，已經超過了眾多小股東所能支撐的負荷。所以股東會決定結束公司的運作，在今年底民報就完成了階段性的使命，非常不捨。

陳永興說，「希望未來還有和大家一齊努力為台灣打拼的機會。」民報股東會委任陳永興先清算公司財務以免負債，清算結果如有剩餘款項，將捐給民報文化藝術基金會。日後民報網站將委託基金會管理，希望還能刊登一些民報主筆所寫的精采文章和讀友分享，「但已無法再發放稿費，尚請見諒。」