大羊駝寶寶遭綁架? 法國當地市長籲：儘速還回來

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）法國薩爾特省的Saint-Léonard-des-Bois當地時間11日晚間至12日凌晨，Mont Narbonne動物園裡兩隻大羊駝寶寶遭到他人「綁架」，其中一隻還在餵母乳。目前尚不知為何要偷走這兩隻大羊駝寶寶。

綜合法媒報導，管理員是在12日早上發現動物園的門鎖與鏈條被破壞，才發現兩隻大羊駝寶寶遭竊的事。由於雄性大羊駝是在今(2018)年三月出生，而雌性大羊駝則是在今年九月，都還需要母親的呵護。

法國薩爾特省(Sarthe)的Saint-Léonard-des-Bois市長Pascal Delpierre擔心，三個月大的雌性大羊駝將無法存活下來，因為牠還不具備生活自理的能力。

首次發生動物竊案的Mont Narbonne動物園共有110隻動物，動物園晚間無人看守，據Pascal Delpierre在臉書(Facebook)貼文說法，遭竊當晚有聽到兩輛車在子夜時分於動物園附近行駛，他呼籲大家提供線索並協助分享訊息。

Delpierre的貼文自12日上傳臉書後已有2200餘網友協助分享此訊息，他在14日再度貼文感謝大家與媒體的報導。當然，他希望儘早找回這兩隻大羊駝寶寶，並相信法院將會嚴懲竊盜者。