中山雙連爵士廣場 12/15起週末「耶誕樂派對」

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）迎接耶誕節，位在捷運中山站及雙連站間的爵士廣場，將於12月15、16日及22、23日連續兩個週末假期，舉辦一連串精采活動，全天候洋溢節慶氣氛。

台北捷運今年重新打造串連中山雙連的線形公園，12月開始，綠油油的草皮布滿整個爵士廣場，繽紛的耶誕樹和華麗的燈飾造景，搭配耶誕花卉，成為許多大人小孩的打卡休憩景點。

「耶誕樂派對」活動，從下午2時開始，現場有多項好吃的異國美食攤位、創意無限的文創市集，還能在悠閒的綠色草地上熱鬧野餐，民眾可攜帶野餐墊、環保餐具來現場大啖異國風味美食。

爵士廣場階梯（圖／台北捷運)

人氣樂團歌手將於活動期間每天下午3時30分開始（22日補班課日則延至下午5時30分）帶來一連串精彩表演，包括小老鷹樂團、李友廷、瑪啡因、魏嘉瑩、羅莎莎、江松霖及告五人等。

現場更架設LED大型螢幕，活動期間從傍晚開始，播放與音樂有關的影片，讓民眾可歡聚在草地上，欣賞溫馨浪漫的電影。

【活動節目表】

12/15（六） 15:30小老鷹樂團、16:30李友廷

17:45耶誕電影院—樂來越愛你​

12/16（日） 15:30瑪啡因、16:30魏嘉瑩

17:45耶誕電影院—曼哈頓戀習曲​

12/22日（六） 17:30羅莎莎

18:45耶誕電影院—媽媽咪呀​

12/23（日） 15:30江松霖、16:30告五人

17:45耶誕電影院—大娛樂家​

詳細活動內容請至捷運臉書活動頁或洽捷運客服專線02-218-12345查詢。

爵士廣場（圖／台北捷運)