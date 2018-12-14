維珍銀河太空船試飛成功 太空旅遊美夢將成真

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）維珍集團旗下的「維珍銀河」公司13日成功將一艘商用太空船送至太空邊緣，人類太空旅遊指日可待。

《美聯社》報導，維珍銀河（Virgin Galactic）的團結號（VSS Unity）週四起飛後，攀升至加州莫哈韋沙漠（Mojave Desert）上空約82,000公里高度，之後開始下降，數分鐘後成功降落。

此一成功試飛，讓維珍銀河的太空旅行夢又更前進了一步。該公司計劃以團結號搭載6名旅客飛向銀河，公司創辦人布蘭森（Richard Branson）早早表達了要成為處女航乘客的意願。

一般認為62英里（10萬公里）才是太空邊緣，但維珍銀河採用美國空軍等單位之標準，認定50英里（80,000公里）即為地球與太空的邊界。

維珍銀河的商務太空船發展過程並非一路順遂，2014年試飛失敗，造成駕駛死亡，計畫一度受挫。該公司表示，未來將再進行多次試飛，首航尚無時間表。目前已有逾600人願支付高達25萬美元（新台幣778萬元）的旅費來趟太空旅行，行程包括無重力體驗以及俯瞰地球壯觀美景。

其他野心勃勃的太空旅行業者尚有航太公司藍色起源（Blue Origin）與太空探索公司（SpaceX）。今年9月，SpaceX創辦人馬斯克（Elon Musk）才宣布，將載著日本電商巨擘前澤友作踏上太空處女航。

維珍銀河​創辦人布蘭森（中）​與兩名駕駛歡慶試飛成功（圖／美聯社）​