涂醒哲幕僚告發嘉義市長選舉無效　檢方以「無違法」簽結

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）嘉義市長涂醒哲幕僚告發嘉義市選舉委員會辦理嘉義市長選舉違法，認為應由檢察官提選舉無效之訴案，台灣嘉義地方檢察署昨(13)日簽結，認為無事證足以認定有何違法的地方。

根據上個月(11月)24日投票結果，尋求連任的涂醒哲以2302票差距敗給嘉義市長當選人黃敏惠。涂醒哲核心幕僚陳火川質疑公民投票綁大選，涉及選務疏失與影響選舉公平，日前具狀向嘉檢告發選舉無效。

中央社引述陳火川12日出庭表示，嘉義市有177個投開票所，投票日下午4時後，還有64個投開票所在投票；選舉人等待投票時，還能一邊透過手機了解開票資訊，可能造成棄保效應，影響投票意向。

嘉檢今(14)日發布新聞稿表示，依嘉義市選委會代理主任委員林建宏證述，再依中央選舉委員會投開票實務作業規定：「投票時間截止，宣布停止投票：下午4時整，主任管理員應即宣布投票時間截止，但對於投票時間截止前到場的選舉人或投票權人，仍應准其投票」。

嘉檢說，這項作業規定行之有年，全國共同遵行。嘉義市選委會係按規定辦理。

嘉檢表示，縱使因公投案數量較多，造成選舉人或投票權人投票不便或等候時間較久，選舉人或投票權人行使權利也未因此遭到侵害。

嘉檢主任檢察官兼發言人蔡英俊表示，綜合以上論述，嘉義市選委會辦理嘉義市長選舉，無事證足以認定有何違法的地方，告發人告發的事項，承辦檢察官無法據此提起選舉無效之訴。

蘋果引述涂醒哲11日曾表示，雖然他個人傾向不提選舉無效之訴，不過，對於支持者的決定，他表示尊重和感謝；但身為政治人物，還是要有科學家精神，查明真相。因此，請區公所進行問卷調查，包括，大選綁十種公投，有否造成投票上的麻煩？​

根據法務部法規

檢察官辦理「他」案於簽結後，應即將法律上之原因通知告訴人、告發人、受調查人及其選任辯護人，不得用「本案簽結」作復。 告訴人、告發人如有異議時應就其異議部分詳為審酌，以決定是否應再行調查或簽報檢察長後，復知告訴人、告發人。

涂醒哲(右)核心幕僚陳火川（左）日前具狀向嘉檢告發選舉無效。中央社檔案照片