中生代跨派系力挺　卓榮泰出線接棒黨魁

總統蔡英文為九合一敗選辭去黨主席，在中生代跨派系力挺，以及考量未來黨政順暢運作前提下，行政院秘書長卓榮泰長考後決定承擔。

鄭文燦今晚邀集新竹市長林智堅、嘉義縣長當選人翁章梁、競選高雄市長失利的陳其邁以及卓榮泰等人開會討論，最後敲定由卓榮泰參與黨主席補選。

與會者說，討論主要聚焦新任主席上任後要負責立委補選、立委與總統輔選等工作，面對選舉年勢必組成戰鬥團隊拚政績、拚有感，卓榮泰是行政院長賴清德的左右手，對政策熟稔，且新潮流系也可接受，府院黨互動良好，鄭文燦、陳其邁等人力推卓榮泰參選。

據指出，儘管卓榮泰這個人選並未曝光，但早已被鎖定，黨內中生代這兩天不論用電話或聚會討論黨主席人選，都說如果當主席就找卓榮泰擔任黨秘書長，最後乾脆力拱由卓榮泰來選。

總統蔡英文為九合一敗選辭去黨主席職務，黨主席補選10日展開登記，14日將截止登記，民進黨前副秘書長游盈隆表態參選，首位完成登記參選的是前高雄縣副縣長郭泰麟。

11月24日九合一選舉敗選，蔡總統辭去黨主席，黨內原本要共推桃園市長鄭文燦代理主席，25日民進黨立法院黨團幹事長李俊俋在臉書喊出中生代接班，黨務系統由中生代扛下成為黨內共識。

基隆市長林右昌代理黨主席後，啟動補選相關事宜，在中生代接班的基調下，連任成功的鄭文燦、新竹市長林智堅、屏東縣長潘孟安等人成為熱門人選，但他們都沒有參選意願，而連任失敗的台中市長林佳龍與參選高雄市長失利的陳其邁兩人人氣不降反升，被黨內鎖定勸進。

民進黨人士透露，因林佳龍公開表態不參選，昨天陳其邁也向黨內要角表達沒有參選意願，昨晚一場聚會討論黨主席人選，陳其邁表達如果他當黨主席，一定找卓榮泰當秘書長，與其讓卓榮泰當秘書長，卓榮泰不如來參選黨主席，但卓榮泰第一時間婉拒。

與會者表示，卓榮泰考量有二，一是有無能力擔當此重任，第二是黨內派系有無共識，會中最後並未做成結論。

儘管被視為參選黨主席最熱門人選，但陳其邁始終不鬆口。民進黨人士說，陳其邁上午分別致電黨內重要人士告知，希望不要公開勸進他參選，也表達沒有參選意願，並力推卓榮泰。

幾經折衝後，卓榮泰最後願意承擔大局，黨主席人選終於定案。民進黨人士表示，卓榮泰反應好、口才好、論述能力夠，可以團結黨內；對外部分，也可與獨派溝通，由卓榮泰出線，穩住黨務系統後，才有利於未來相關人事的鋪排。1071214

中生代大師兄 卓榮泰經歷豐富身段柔軟

（中央社台北14日電）民進黨中生代共推行政院秘書長卓榮泰參選黨主席，卓榮泰被稱為駐日大使謝長廷「大弟子」，政壇經歷豐富，身段柔軟，這次被拱出來為黨扛下重擔，雖非意料之中，但也全非無跡可循。

謝長廷擔任立委期間，吸收有志於公共事務的青年，成立新文化工作隊，其中卓榮泰、前立委姚文智都是推動工作隊的靈魂人物，扮演「大哥哥」的角色，引領學生們進入政治殿堂，包括市議員阮昭雄等人，都是卓榮泰帶出來的後輩。

民國48年出生的卓榮泰，歷任市議員、立委、行政院長秘書長、總統府副秘書長、民進黨秘書長等重要黨政職務，儘管是謝系大將，但與各派系都維持良好的關係，不但在關係微妙的謝長廷和陳水扁之間穿梭協調，2008年總統大選蘇貞昌同意擔任謝長廷副手，他也居間扮演重要角色。

民進黨2008年在野後，卓榮泰淡出政壇，但之後又受到總統蔡英文拔擢，先是擔任民進黨副秘書長，行政院長賴清德組閣後，成為行政院秘書長。

民進黨九合一選舉敗選後，中生代接班聲浪高漲，卓榮泰被稱為中生代大師兄，再加上身段柔軟，各派系都能接受，最後出線接棒參選，被期待能帶領全黨，面對2020的艱困挑戰。