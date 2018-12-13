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凍結婦聯會資產案 黨產會逆轉勝確定

最高行政法院今天認原審有違誤，駁回婦聯會停止凍結聲請確定。

By  中央社
2018/12/13 20:10
（圖/ 中央社）

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婦聯會不滿被黨產會認定為國民黨附隨組織、凍結名下資產，聲請停止凍結執行，原審法院裁准，黨產會不服提抗告。最高行政法院今天認原審有違誤，駁回婦聯會停止凍結聲請確定。

全案緣於，不當黨產處理委員會以婦聯會受中國國民黨實質控制其人事、財務及業務經營，且非以相當對價轉讓而脫離國民黨實質控制，依政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例相關規定，認定婦聯會為國國民黨的附隨組織，並凍結名下資產。

婦聯會除了提起行政訴訟，也聲請停止凍結名下資產執行，台北高等行政法院11月28日裁定，在撤銷黨產會處分的訴訟判決確定前，黨產會暫時不能凍結婦聯會資產。黨產會不服，提起抗告，由最高行政法院審理。

最高行政法院指出，不當黨產條例規定對舉證責任轉換的設計，先由黨產會作出認定屬於不當取得財產處分後，再由婦聯會對非屬不當黨產的事實負舉證之責。

最高行政法院表示，婦聯會雖經原處分認定為國民黨的附隨組織，但並非因此直接產生「確認相對人所有的現有財產即屬黨產條例所稱的不當取得財產」的法律效果，也不當然產生婦聯會所有的現有財產均禁止處分的法律效果，這為最高行政法院一貫的見解。

因此，婦聯會財產是否被認定為不當取得的財產，尚須由黨產會依法另行認定，黨產會主張原審裁定違法，請求廢棄，為有理由，因此廢棄原裁定，並自為裁定駁回婦聯會的（停止凍結執行）聲請，全案確定。
婦聯會
國民黨
黨產會
最高法院

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