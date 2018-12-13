假消息事件頻傳惹紛擾 行政院拍板：最重可處無期徒刑

（台灣英文新聞/ 政治組 綜合報導）行動裝置日益普及，透過網路瀏覽新聞是許多民眾日常生活的一部分，讓假新聞的傳播影響甚廣。行政院院會今（13）日通過「災害防救法」第41條修正草案等7案，將函請立法院審議。行政院長賴清德在院會上表示，假訊息對民主社會傷害甚鉅，籲請社會大眾、第三方查核組織以及平台業者一起努力，共同協力防制假訊息。

行政院長賴清德表示，言論自由是台灣民主政治的基石，但隨著網路科技與媒體的發達，假訊息蓄意形塑「假的公民社會」，企圖傷害正常民主秩序。

今年6月，一張11年前的相片誤導社會大眾香蕉被大量棄置，不僅對農產品交易市場帶來負面影響、傷害辛苦農民，也抵銷政府為平抑價格所做的努力，而9月燕子颱風襲擊日本關西後，一則假訊息讓我國駐外館處飽受批評，最終造成外交官選擇輕生的悲劇。

行政院此次修法，將兼顧言論自由與社會秩序，推行相關法制規範，致力打擊假訊息危害，並籲請社會大眾、第三方查核組織以及平台業者，共同協力防制假訊息。

今（13）日行政院通過的修正草案，包括「災害防救法」第41條、「糧食管理法」第15條之1、第18條之3、「農產品市場交易法」第6條、第35條、「食品安全衛生管理法」第46條之1及「核子事故緊急應變法」第31條之1等5案；「傳染病防治法」部分條文修正草案，屬修正現行有關散播謠言或不實訊息罪的相關罰則。

其中，散播有關食品安全謠言或不實訊息，處三年以下有期徒刑、拘役或新臺幣一百萬元以下罰金。

有關核子事故謠言或不實訊息，損害公眾或他人者，可處三年以下有期徒刑、拘役或新臺幣一百萬元以下罰金。而因此致人於死者，更可處無期徒刑或七年以上有期徒刑。

本案送請立法院審議後，將請內政部等相關部會積極與立法院朝野各黨團溝通協調，並加強對外說明，早日完成修法程序，以彰顯政府防制假訊息危害，維繫國家社會安定的決心。