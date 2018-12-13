華碩營運陷低潮 董事長施崇棠鞠躬致歉

華碩執行長沈振來今天宣布辭職並創業，交棒給新設立的共同執行長許先越、胡書賓；華碩董事長施崇棠說，華碩近兩年營運陷入低潮，他代表華碩向股東致上最深的歉意，並鞠躬道歉。

華碩今天下午召開董事會通過3項議案，包括設立共同執行長、手機策略轉型計畫、AIOT（人工智慧暨物聯網）新策略事業計畫。董事會後華碩舉行記者會，由施崇棠、沈振來、全球副總裁許先越、全球副總裁胡書賓一同出席。

施崇棠說，華碩成立迄今，曾達成營運的高速成長與卓越績效，並成為台灣最重要的品牌公司之一，也曾經面對過產業的低潮及挑戰。明年是華碩30週年，在這個時間點，華碩面對了更劇烈的產業變化及競爭，過去兩年的營運陷入低潮，他代表華碩的經營團隊，向所有支持華碩的股東和朋友致上最深的歉意。

施崇棠強調，即使面對困境，華碩並沒有喪失志氣，華碩經過反覆及慎重討論後，決定要更堅定地迎向產業的挑戰，重新尋回華碩的魂與本。華碩品牌的本質是產品、品質和體驗，這是華碩最重要的品牌根本，為了尋回華碩的魂與本，必須再造華碩的組織及文化，讓發揮眾智以及創意擇優這兩個原則，真正在華碩能夠落實與執行。

他說，企業經營的另一個重要原則就是必須兼顧短期與長期，華碩目前需要應對電腦產業的競爭，更需要建立新事業的成長動能，兩個方向都具有急迫性及重要性，經過討論後，內部認為最好的應對方式就是建立及導入團隊管理，也就是「發揮眾智」。

施崇棠指出，為了替華碩建立團隊領導與傳承，沈振來決定將執行長職位交棒給許先越與胡書賓，由他們積極培育更多年輕優秀的經理人。為了創造新的成長動能，沈振來決定投入AIOT新事業，幫助華碩與台灣其他科技公司更快速接軌新的科技趨勢，他同時會設立新創公司，並且擔任華碩AIOT經營委員會的一員。華碩對於AIOT的經營理念是與台灣公司一起打群架、打國際競爭。

施崇棠表示，華碩的新願景是成為數位新世代備受推崇的科技創新領導企業，新使命是追尋無與倫比的科技創新，為全球使用者創造體貼人心的智慧生活與無所不在的幸福感。

他說，華碩有很強的鬥志，也相信在尋回華碩的魂與本之後，一定能為客戶、股東以及員工建立更大的價值。