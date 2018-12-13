臺灣企銀贊助蘇天財文教基金會「我愛阿嬤妮」舞台劇活動

（台灣英文新聞／藝文組綜合報導）隨著社會高齡化，失智症儼然已成為花費最昂貴的慢性病， 特別是在「照護費用」方面，因此，慢性病的自我管理，刻不容緩。為增進全民對失智症的關心，臺灣企銀、 蘇天財文教基金會共同攜手辦理二場幽默感人的「我愛阿嬤妮」關懷失智症舞台劇活動。

蘇天財文教基金會於民國97年成立， 常年透過舉辦各種健康促進活動或國際研討會積極推廣慢性病之自我 管理，今年度辦理「我愛阿嬤妮」舞台劇巡迴表演宣導有關失智症十大警訊， 以結合教育與表演藝術方式呈現失智症防治及照護之重要性，藉由舞台劇生動活潑劇情，除了讓民眾在歡樂之餘， 也同時獲得新知，並一同關心身邊長者，達成失智症高危險群延緩失智症發病之效，減少個人及家庭、 社會及國家之負擔，希望國人落實於日常生活中，為健康把關。

「我愛阿嬤妮」舞台劇分別於本(107)年12月13日及12月 22日假彰化縣立彰泰國中及台東縣立寶桑國小幽默登場，熱鬧開演，劇中描述罹患輕度失智症的阿嬤妮與一家人間的互動， 細膩演出失智症十大警訊症狀，透過戲劇的表達，將警訊及預防概念全劇融合，盼民眾能落實在生活中， 便可降低罹患失智症的機率，演員們並帶領大小朋友以輕鬆詼諧的方式認識、勇敢面對失智症， 也幫助失智症患者及家屬面對疾病所帶來的家庭變化。