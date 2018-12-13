櫃買赴日引資 獲日本機構投資人青睞

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）櫃買中心總經理李愛玲在本月13日、14日率領5家優質上櫃公司及2家上市公司在東京的日本大和證券總部大樓舉行名為「2018台灣企業日」的法人說明會，會議採取一對一方式舉行，共計進行了近60場次，引起日本投資人對於台灣企業的高度興趣。

櫃買中心表示這次參加東京法說會的7家台灣企業都是各產業的佼佼者，包括全球第三大矽晶圓供應商環球晶(6488)；全球第一大驅動IC封裝廠頎邦(6147)；全球NB鋰電池龍頭廠新普(6121)；大中華地區主要的高階專業光通訊雷射LD磊晶廠聯亞(3081)；醫美保健產業設計製造研發龍頭大江生醫(8436)。此外，還有金融產業龍頭國泰金(2882)與貿易百貨業指標公司統一超(2912)等2家上市公司。櫃買中心表示，本次參與海外法說會的公司，不僅都具有產業代表性，獲利表現也都相當亮眼，因此吸引近20家日本大型知名投資機構熱情參與。

與會的環球晶副總暨稽核長李崇偉表示，目前半導體矽晶圓供不應求，環球晶產能到2020年全滿，另由於日台半導體產業關係緊密，感謝櫃買中心安排，能夠與日本機構投資人當面溝通說明發展動態；大江執行副總廖偉傑表示，大江屬於保健及美麗產業的公司，日本在相關領域發展迅速，此次日本行讓投資人對大江的故事能有相當程度的了解，日本亦是大江很重視的市場。

同行的新普行政副總暨財務長魏靖文則指出，此次為首度來到日本參加法說會，日本投資機構不僅著重公司基本面發展，對數據等亦相當重視，感謝櫃買中心安排此次活動，讓日資對公司能有更深度的認識。此外，頎邦投資人關係處長鄭凱元認為，相較於其他國家投資人，日本投資人必須深入了解公司營運後，進而才評估投資決策，參加海外法說會提供日資能夠面對面深度瞭解公司，大幅增加日本投資人投資公司的機會。聯亞光電財務長楊吉裕也表示，此次與會有助增加公司曝光度，且與會日本投資人皆為知名大型投資機構，期望能爭取其長期投資，提高股東結構的穩定性。

大和國泰證券總經理涉谷慎志表示，感謝櫃買中心鼎力協助，號召優質上櫃公司參加此次法說會，台日產業供應鏈關係緊密，此次法說會不僅讓日本投資人更新公司發展動態外，更積極為台灣公司帶來拓展日本業務的機會，以台灣經營能力加上日本技術，攜手走向國際。

本次法說會除安排優質上市櫃公司與日本機構法人直接對談外，為增進國外機構投資人對整體櫃買市場之瞭解，提高櫃買市場發展動能與機會，在13日法說會的午餐時段，並安排由櫃買中心交易部副理張秉心向日本機構法人介紹櫃買市場的優勢及特色，與會人士表示，透過簡報內容對於櫃買中心致力推動市場發展及上櫃公司突出表現已留下深刻的印象，更增添了投資上櫃股票的信心。