反覆染髮導致頭皮發炎險潰爛 醫：從日常生活及早預防

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）42歲的王小姐，因家族遺傳，自國中開始頭髮就有少年白，邁入40歲後，龐大的工作壓力更讓她滿頭白髮，無奈只能每個月染髮一次。半年前頭皮經常感到搔癢，頭皮屑也增多，甚至偶爾掉髮。經求助皮膚科醫師診斷，研判是因為過度染髮引起的頭皮毛囊發炎。

台北長庚皮膚科楊慶升醫師表示，現代人追求外表年輕美麗，如果還沒到老年就出現白髮，容易讓外表看起來顯老，因此許多人對一頭灰白頭髮感到相當困擾。造成白頭髮的原因除了正常的年齡老化外，也會受到遺傳性少年白、代謝疾病、抽菸及紫外線等因素影響，當毛囊內的黑色素細胞老化，無法再產生黑色素的時候，就會出現白頭髮。

楊慶升醫師說，過去醫學上改善白髮問題的方法極少，因此民眾大多尋求食物調理及透過化學染髮來改善白髮問題，由於染髮使用的藥劑可能引發皮膚過敏，或過度頻繁使用也可能造成頭皮發炎，使用前要相當小心。

目前國內生技業者也開始投入頭皮保養及頭髮激黑抗白領域，像乳鐵蛋白胜肽黑諾基促進毛囊活化甚至是黑色素細胞活化等技術，已經取得專利，也有產品上市，期待未來更多安全創新的產品被開發出來，讓民眾可放心使用。

此外，楊慶升醫師提醒，如不想讓毛囊萎縮、髮量稀疏、花白灰髮提早影響外貌，就須提早於生活中做好頭皮抗老準備。除了平常做好生活壓力調適外，也要做好防曬、防空污與避免過度染燙。

在生活習慣上則需均衡飲食，多補充富含蛋白質、維生素B群、維生素E、鋅、鐵的食物，提供毛囊足夠的養分。只要培養正確頭皮養護習慣，從日常生活中及早預防，除了能延緩頭皮老化，也有機會讓毛囊再生回復健康。

若發現毛髮變得沒有光澤、毛躁分岔；頭髮生長慢且變得較稀疏；髮色變淡呈現灰白，或出現異常禿髮、白髮等症狀，應警覺頭皮是否出現健康問題，並儘速就醫尋求專業診斷，接受相關治療。