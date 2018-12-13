新二代參訪曼谷行文化交流 盼接軌國際

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）新北市立雙溪高中17名師生12月2日至8日前往泰國曼谷進行國際文化參訪與校際交流活動，包括10位新二代學生。此行主要參訪了台商企業Reliance Tech-Service Co、交通部觀光局駐曼谷辦事處、Mathayom Watsing School、泰國皇宮建築、佛寺文化，並與當地學校簽訂3年合作備忘錄，進行深度學術交流。

為使參訪學生具備基礎知能背景，內化學生學習深度，前往泰國前，雙溪高中安排兩個月一連串的行前培訓課程，敦聘校內、外專業講師於每禮拜二晚上、禮拜天下午講授泰國文化歷史、地理特色、影片拍攝理論與實務、實用英語、基礎泰語、簡報製作等主題式課程等。

這次參訪的重頭戲是雙溪高中與Mathayom Watsing School簽訂雙方3年合作備忘錄。內容主要是未來互相交流分享學校訊息、教學法，藉由獎學金及輔助計劃提供兩校學生及老師互訪交流、實習計劃及線上課程交流。

彭盛佐校長表示，近年來雙溪高中新住民子女學生已占全體學生2成以上，學校以國際教育的視野推動多元文化教育，感謝政府新南向政策重視新住民子女教育議題，提供出國機會讓學生看中自身文化系統，培養自信，善用自身跨國文化優勢，立足台灣放眼世界。