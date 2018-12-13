蔡柯會登場　柯文哲：大巨蛋需要中央協助「解套」

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 臺北報導）總統蔡英文今（13）日與臺北市長柯文哲會見，作為蔡總統會見直轄市六都市長當選人的第一站。提及備受爭議的社子島開發案及大巨蛋案，柯文哲表示需要中央的協助才能「解套」。

蔡總統與柯文哲下午抵達北門廣場，聽取北市府說明「西區門戶計畫」的相關成果，隨後兩人與隨行官員步行至旁邊北門郵局，聽取臺北市副市長林欽榮及都市發展局局長林洲民簡報臺北市重大市政。媒體關注兩人除了見面時握手致意外，並無互動，蔡總統稍後則拿出一張幕僚遞上的小紙條，表示上面寫說媒體認為她跟柯文哲兩人都沒互動。他表示兩人都在聽簡報，尤其是她必須很專心地聽簡報，所以才沒互動。

提及台北大巨蛋案，柯文哲強調「大巨蛋要解套，需要中央幫助，不然我沒辦法解套。」他表示，大巨蛋內部「蓋得太滿」，公安問題若要在大巨蛋本身基地解決，會很困難。不過大巨蛋跟國父紀念館之間有個80公尺寬的地下道，若是打通用來當通道，將國父紀念館廣場當作緊急疏散地，「大巨蛋的疏散會方便很多」。

柯文哲接著指出，大巨蛋跟臺北機廠之間，若是打通一條路，也可以當作車子或人的疏散道，不過這條路可能會需要占用到臺北機廠一些土地。柯文哲表示，無論是國父紀念館旁邊的通道或是台北機廠旁的路，都牽涉文化部管轄範圍，需要中央協助和文化部協調。

至於可否直接將大巨蛋拆掉，柯文哲表示，拆掉並不容易，「我們還是法治的國家，雖然我對於臺灣的司法不是很滿意，不過畢竟我們還是有法律。」

行政院政務委員張景森則回應，國父紀念館有些考量因素，像是館內展演空間裝卸貨、旁邊停車場，以及整體景觀等問題。另外國父紀念館是市定古蹟，這方面也需要地方跟中央協調。上述問題都解決了，才能把通道打開。

至於臺北機廠旁邊開一條路，張景森認為「要求是合理的」，不過臺北機廠是國定古蹟，若要動用到機廠土地，程序會更加複雜，不僅要和文化部協調，也要說服古蹟審議委員。

提及社子島開發案，柯文哲則表示，社子島雖然禁建48年，實際上卻居住了一萬多人，對於社子島開發案「我們還是要面對現實。」他也拜託總統，社子島的防洪計畫需要中央協助加快審議流程。

張景深則認為，北市府目前提出的方案是最好的方案，經濟部也已向他說明將會在一月底提交審議委員會審議。不過他強調，審議只是程序，還有實質的問題需要行政院協調解決，像是防洪計畫牽涉到新北市，需要中央協調兩邊市政府，這些問題行政院會來幫忙。

另外，媒體也詢問兩人在進入北門郵局後，遲了15分才開始蔡科會，期間談了些什麼。總統府隨後發表聲明指出，蔡總統、柯市長，以及隨行人員，包括中華郵政公司董事長魏建弘、張景森、林欽榮、林洲民，以及總統府及北市府發言人皆一同於經理室休息，等候媒體朋友移動轉場。

總統府表示，休息期間，張景森與林欽榮也向蔡總統與柯文哲說明「西區門戶計畫」細節並交換意見。