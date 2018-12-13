2018 「愛‧延續」慈善愛心義賣 台北凱撒邀您吃喝玩樂做公益

又到了歲末年終之際，在寒冬中更需要溫暖及關懷。台北凱撒大飯店於每年12月都會進行一系列公益慈善活動，而其中最受注目的台北凱撒的「愛‧延續」愛心義賣活動，已成為一個全方位的公益交流平台，亦是台北車站周邊地區性的一個公益精神象徵。今年的活動規模更加豐富多元，現場熱鬧有趣，讓大家想不到原來吃喝玩樂也能兼做公益！此次活動所得將全數捐贈給新北市八里區財團法人台灣天主教安老院。

今年台北凱撒的「愛‧延續」愛心義賣活動現場，義賣多樣台北凱撒國宴主廚手工美味暖心餐點，香氣四溢的麻油雞燉飯、招牌蘿蔔糕…等，全都供不應求，一出爐就被蜂擁而上的民眾秒殺。許多熱心公益的藝人朋友芳瑜、汪詩敏、王俐人、楊繡惠、Lydia 蔡沐妍、江泳錡、王彩樺、emily nieh 聶凡格、白馨儒（白白）與東森主播群：許晶晶、陳海茵、劉涵竹、蔣心玫、王佳婉，聯手捐出多樣珍藏的明星行頭，滿足大家挖寶撿便宜的樂趣！愛心不落人後的藝人王俐人Lisa，今年也一樣不畏寒冷來到現場擔任活動的愛心大使，用甜美的嗓音熱情的招呼民眾搶購商品，讓現場的粉絲們直呼人美心也美！而今年的兩大新「靚」點：白馨儒（白白）& emily nieh 聶凡格，也一起加入台北凱撒大飯店員工一日志工的行列，讓活動除了人氣旺買氣也旺！最後叫賣哥葉昇峻主持的公益拍賣競標秀，更是讓活動再度掀起一波高潮，妙語如珠的逗趣叫賣花招與無厘頭搞笑加上讓現場笑聲不斷，有他在的地方總是吸引滿滿的人潮爭相出價。

還有多家優質精選廠商：百錄股份有限公司(莫凡彼餐飲集團)、太古可口可樂(股)公司、新光三越台北站前店、布田花生糖、Black as Chocolate、薑心比心、天仁茗茶、大戶屋、花月嵐、太陽蕃茄拉麵、屯京拉麵、QB HOUSE、Mita Pasta、北安集品、阿原肥皂、路易莎咖啡、琦盛雨洋傘，也攜手捐出熱賣的美食券跟暢銷商品衝高買氣。台北凱撒大飯店總經理楊慧娟表示，「寒冷的天氣仍不滅台北凱撒大飯店全體同仁們對於做公益的熱情，也感染更多人跟我們一起秉持這樣的信念，很開心看到每一年都有越來越多與我們具有相同理念的名人或企業響應我們的活動並熱情的贊助。看到今年來參加的民眾絡繹不絕，讓人感動與振奮！期望未來能結合更多社會資源與力量，有效轉化為對社會的實際貢獻，增添社會溫暖關懷的氣息。」