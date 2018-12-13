2019台北國際電玩展主題揭曉 「YOU GAME IT！遊戲面貌由你創造」

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）2019台北國際電玩展(以下稱台北電玩展，Taipei Game Show)即將邁入第17屆，預計於明(2019)年1月下旬，在世貿一、
今年主題強調遊戲不只存在於電視、電腦、
台北市電腦公會提供
亮點一、APGS亞太遊戲高峰會移師世貿三館 首度舉辦INDIE SALON
￭APGS亞太遊戲高峰會：2019/1/24-25@世貿三館
※遊戲相關業者事前登錄免費；現場須購票入場
亮點二、B2B ZONE商務區規劃國家館 打造跨國策略合作匯流中心
￭商務區：2019/1/24-25@世貿三館
※遊戲相關業者事前登錄免費；現場須購票入場
亮點三、展覽內容更多元、參展規模成長15% 電競品牌大舉進駐
￭玩家區：2019/1/25-28@世貿一館、三館
￭桌遊樂園、INDIE HOUSE：2019/1/26-28@世貿三館
亮點四、近200家獨立遊戲團隊爭相參與 亞洲最大獨立遊戲盛會再度啟動
￭商務區INDIE GAME FESTA：2019/1/24-25(共2天)@世貿三館
￭玩家區INDIE HOUSE：2019/1/26-28(共3天)@世貿三館
￭INDIE GAME AWARD頒獎典禮：2019/1/24下午4點@世貿三館IN
由台北電玩展一手打造的重點獎項「INDIE GAME AWARD」日前進入複審階段，本次共計17國、115款遊戲作
2019台北國際電玩展官方網站 (2019 Taipei Game Show)http://tgs.tca.org.tw/index_portal.php
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