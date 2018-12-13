2019台北國際電玩展主題揭曉 「YOU GAME IT！遊戲面貌由你創造」

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）2019台北國際電玩展(以下稱台北電玩展，Taipei Game Show)即將邁入第17屆，預計於明(2019)年1月下旬，在世貿一、 三館登場，主辦單位台北市電腦公會昨(12)日公布展覽主題「Y OU GAME IT！遊戲面貌由你創造」。

今年主題強調遊戲不只存在於電視、電腦、 手機螢幕等虛擬世界，玩家化身為遊戲角色， 堅持並努力邁向下一個篇章，寫下自己的故事，讓全世界看見。

主辦單位同時也釋出「玩家區(1/25-28)」、「商務區(1/24- 25)」以及「亞太遊戲高峰會(1/24-25)」等展出內容，預估將帶進35萬人次的參觀人潮， 整體規模將再創歷史新高。根據北市電腦公會新聞稿，此次電玩展有四大亮點，包括:

台北市電腦公會提供

亮點一、APGS亞太遊戲高峰會移師世貿三館 首度舉辦INDIE SALON

￭APGS亞太遊戲高峰會：2019/1/24-25@世貿三館 (主舞台、INDIE SALON)

※遊戲相關業者事前登錄免費；現場須購票入場

亮點二、B2B ZONE商務區規劃國家館 打造跨國策略合作匯流中心

￭商務區：2019/1/24-25@世貿三館

※遊戲相關業者事前登錄免費；現場須購票入場

亮點三、展覽內容更多元、參展規模成長15% 電競品牌大舉進駐

￭玩家區：2019/1/25-28@世貿一館、三館

￭桌遊樂園、INDIE HOUSE：2019/1/26-28@世貿三館

亮點四、近200家獨立遊戲團隊爭相參與 亞洲最大獨立遊戲盛會再度啟動

￭商務區INDIE GAME FESTA：2019/1/24-25(共2天)@世貿三館

￭玩家區INDIE HOUSE：2019/1/26-28(共3天)@世貿三館

￭INDIE GAME AWARD頒獎典禮：2019/1/24下午4點@世貿三館IN DIE SALON

由台北電玩展一手打造的重點獎項「INDIE GAME AWARD」日前進入複審階段，本次共計17國、115款遊戲作 品參與角逐，邀請到國內外資深遊戲媒體工作者、發行商、 製作人等共同評選，將選出「最佳劇情」、「最佳美術」、「 最佳音效」、「最佳遊戲設計」、「最佳創新」、「最佳VR遊戲」 、「最佳手機遊戲」、「最佳遊戲」等八項大獎，預計在2019年 1月24日下午四點，於世貿三館「INDIE SALON」舉行頒獎典禮。

2019台北國際電玩展​官方網站 (2019 Taipei Game Show​)​http://tgs.tca.org.tw/index_portal.php

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