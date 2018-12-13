(台灣英文新聞/吳東文 綜合外電報導)我們今（13）日上午報導，加拿大外交部表示，有一名在中國遭偵訊的加拿大人，下落不明。對此，中國外交部發言人陸慷表示，人是他們抓的。

日本《NHK》，陸慷於今日下午記者會中，表示加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig），以及從事北韓相關商業活動的加拿大商人薩帕佛（Michael Spavor），均因涉嫌危害中國國家安全，而遭到拘留。

從事北韓相關商業活動的加拿大商人薩帕佛（Michael Spavor，左）及加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）（圖片均為美聯社資料照）

根據報導，陸慷説明，目前情治機關正在進行詳細調查，但未透露詳細内容。

詳細内容請參考稍早報導。

（發稿時間：2018/12/12 10:00）

日本《共同社》報導，加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig），日前在中國遭逮捕，但目前不清楚此事是否和加拿大逮捕孟晚舟有關。

日本《NHK》指出，康明凱現在服務的智庫，經常發表批評中國的報告，例如指控中國加強和非洲關係，會讓非洲貧富差距擴大，並導致貪污腐敗和強權壓迫，還諷刺中國加強使用人工智慧的目的，是希望把不聽話的人統統換掉。

日本《產經新聞》報導，美國國務院現在已對中國，發佈旅遊警訊，呼籲赴中民衆務必小心。

根據報導，加拿大總理杜魯道表示，該國會和中國緊密聯絡。

（發稿時間：2018/12/13 11:05）

媒體報導，加拿大外長方慧蘭（Chrystia Freeland）表示，似乎有另一名加拿大男子，也在中國内失蹤。

日本《時事通信》報導，方慧蘭於當地時間昨（12）日，在記者會中表示，有一名被中國偵訊的加拿大男子失蹤。她表示，加拿大將盡全力找尋男子，並與中國談論此事。

中國：第二個加拿大人也是我們抓的！