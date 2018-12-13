孟晚舟被捕　美企業人人自危憂中挾怨報復

川普與習近平才在G20大會上達成貿易戰「暫時不升溫」的共識，美國卻在會期結束後大動作要求加拿大，協助逮捕華為CFO孟晚舟，引起中國不滿，現在美國和加拿大的公司都有點怕怕的，不知道中國將會祭出什麼報復措施。

分析指出，全球最大手機配備製造商、手機銷量更超過蘋果的華為，是中國成為全球科技龍頭不可或缺的重要馬前卒，孟的身分又是該公司創辦人兼執行長任正非之女，中國不可能坐視國家菁英「落難」，極有可能比照辦理，也拿跨國公司管理階層開刀。

曾替包括通用電器(GE)在內的跨國公司打官司的江戶內藤(Edo Naito)律師與中國商界打交道超過30年，他警告，100%中國政府會有所動作；越南傅爾布萊特大學(Fullbright University Vietnam)中國專家包定(Christopher Balding)則認為，如果有美加跨國公司高層仍在中國，應該儘速離開。

更甚者，美國總統川普更在周二(11日)接受媒體訪問時表示，「只要對國家有利」，他不惜把孟晚舟當成美中貿易談判的籌碼，這番發言引起中國譁然，中國官煤《環球時報》直言，孟晚舟被捕完全是出於政治因素，美國更不應濫用其國內法來達成商業競爭上的戰略目的。

而事實上，中國的報復似乎已經悄悄展開，非營利的國際危機組織(International Crisis Group)資深東北亞顧問康明凱10日晚間在中國被捕，他在轉任顧問前曾是加拿大的外交官，而中國外交部一直拒絕對外發表與康明凱相關的言論，只是強調「絕對依法行政」，似有「模仿」美國說詞的感覺。

除此之外，一些中國公司也開始鼓勵員工，拒買蘋果等美國企業的產品改支持華為，一股民族主義的風潮正蔓延全國，如果沒有政府阻止，2012年爆發的大規模反日風潮可能重演，去(2017)年韓國樂天公司(Lotte)與現代汽車(Hyundai)也因為薩德飛彈系統的部署而嘗到中國民族主義的苦頭。

孟晚舟已經以750萬美元的高額保釋金交保，現在正等待被引渡至美國，協助美國企業在中國「搶灘」的國際資源發展顧問公司(International Resource Development)主席柯肯德爾(Kimberly Kirkendall)指出，孟晚舟被捕後，他的客戶人人自危，孟晚舟如果真的被引渡，這些公司可能會面臨更嚴苛的簽證處理程序，或是在法律上受到刁難等問題。