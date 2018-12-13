凱達大飯店冠軍年菜、傳承百年飄香

2018年即將步入尾聲，喜迎2019金豬年，又迎來一年一度的過年大日子，家家戶戶也開始張羅年夜飯菜色，為新春伊始開啟好兆頭！位於萬華區的「凱達大飯店」推出年菜外賣，除了經典中式年菜之外，今年首度加入歐風年菜「桃木火烤桂丁雞」、「低溫炙烤戰斧牛」，還有功夫菜「酸菜芋奶神仙鴨」、延續去年大好評的冠軍年菜「凱達冠軍烤豬腳」、「麥片金沙大鮮蝦」等，外帶年菜推出共11道奢華珍饈，消費者可以選擇單點或套餐搭配，能同時滿足大家族或小家庭的需求。

凱達大飯店行政主廚戴于益，體恤主婦在家料理辛勞，將費時費工及料理不易的年菜全面入饌；包含「凱達宏圖錦繡集」(1,280元)、「麥片金沙大鮮蝦」(1,060元/8人份)、「三峽放山玉米雞」(1,060元/半隻)、「凱達冠軍烤豬腳」(1,380元)、「年年有餘慶團圓」(1,180元) 、「瑤柱發財慶長年」(980元)、「宮廷極品佛跳牆」(2,860元/含甕)，1套原價9,800元，2019年1月15日前預購，享早鳥8折優惠只要7,840元。另有湯品「蟲草菌菇養身雞」(1,280元)，以及今年全新推出的「酸菜芋奶神仙鴨」(1,980元)、異國風味美饌「桃木火烤桂丁雞」(1,580元)及「低溫炙烤戰斧牛」(1,980元)。購買3道以上年菜，贈送限量精美保溫袋1只。更多優惠詳情及除夕圍爐活動，請洽訂購服務專線02-2383-6798或年菜線上購物車https://goo.gl/yaHnHV。