理想大地以愛為年 不倒甕 愛不倒​　攜手花蓮酒廠 共創愛的循環

花蓮有著好山好水的美麗景緻，不論風土民情或是人文，都能打動人心。2018年理想大地以「愛」為年，透過各種實際行動，努力成為在地指標社會企業。年初，「帶回一公斤的愛」，即是理想大地有感後山農村老化及社區學子教育問題，攜手和以公益型態出發的五味屋合作，藉由雙方資源，讓鄉村居民及孩童感受自身存在價值，結合在地資源，以愛為出發打造特色旅行。

2018年末，理想大地和花蓮酒廠聯手創造愛，向酒廠購買一百瓶「玉泉-20年窖藏精釀陳紹（不倒甕）」，每瓶NT$1,200元，每賣出一瓶，花蓮酒廠即提撥10%做為賑災捐助金，理想大地選用此舉讓愛無限延伸、擴大，造福需要的民眾。向來以結合在地、創新標榜的理想大地，餐飲劉永康行政主廚特別將陳紹結合壽豐在地食材，研發一系列陳紹料理，人氣佳餚「陳紹醉土雞拼糖心蛋」，有著淡淡的酒香，肉質佳的土雞肉，搭上蛋黃液滑溜入喉，無不讓人食指大動。現場劉主廚更親自烹調「紹酒蒜香黃金蜆」，將陳紹結合壽豐黃金蜆，誘發出黃金蜆天然滋味，搭配蒜頭爆香後，讓整道菜滋味更香、風味獨特，現場香味四溢瀰漫令人驚豔！除了餐飲創新外，調酒師也不遑多讓，陳紹可謂只聞其名、不識其味的一款經典老酒。經過調酒師精心調配後，將香氣濃郁芬芳、獨有厚實口感的陳紹，迸出新穎口味，調酒師也現場手搖「烏栗」以及「迷戀」兩款雞尾酒，提供活動飲用，讓老酒也可以喝得很時尚！

本次活動「不倒甕 愛不倒」最具特色為將不倒甕酒，以時空膠囊方式埋進土裡。邀請壽豐鄉公所張麒瑋秘書、花蓮酒廠徐明國副廠長、理想大地康富雄總經理以及現場與會貴賓填寫願望，和我們一起共襄盛舉。規劃每年特定日隨機取出10瓶不倒甕酒進行義賣，義賣所得也會捐給弱勢團體，讓這份愛以無限循環的方式，發揮大力量。更多詳情請洽理想大地官網http://www.plcresort.com.tw/zh_TW或電洽03-86-56789。