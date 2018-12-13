澎湖福朋喜來登酒店推獨家獻禮:2018尾牙及2019春酒專案

時間悄悄邁入一年的尾聲，又到了尾牙、春酒的旺季，2018年11月1日至2019年2月28日，澎湖福朋喜來登酒店推出全新尾牙春酒專案，包括中式、西式的豐美佳餚，多樣式的宴會場地選擇，以及加碼贈送摸彩好禮、卡拉Ok歡唱等多重優惠，提供老闆們慰勞員工最奢華尊貴的享受，邀您迎向耀眼奪目的一年！打造最佳年終歡聚派對時光!

集結經典台菜、主廚創作料理及澎湖豐美海鮮，精心獻藝豐盛美味的中式宴席，每桌只要6,880元起，提供NT$8,880+10%、NT$10,880+10%三款桌價可供選擇。

其中NT$10,880+10%方案，包括「金絲萬縷龍鬚蝦」融合中西料理元素，嚴選澎湖在地花枝與生蝦，用手打方式成魚漿，再包覆進口麵線高溫油炸，炸得甘香鬆脆，再佐以鬚生菜增添層次；「金牌蒜香脆皮雞」選用鮮美肥嫩的澎湖土雞成雞，取多種中藥藥材及蒜頭醃製兩天入味，採掛爐烘烤一夜後，起鍋油淋油炸呈現出外油亮酥、肉質Q韌的完美滋味。運用豐富的配料烹調出揉合中葡特色的佳餚「葡式咖哩海鮮鍋」以蔬果熬煮出清甜高湯，再將咖喱、椰汁、薑黃、丁香、肉桂加入炊煮，燉入多種澎湖在地海鮮，帶出來自大海的自然鮮甜風味。

只要訂席達10桌以上，贈送卡拉OK歡唱3小時；訂購8,800元以上桌席且達20桌以上，贈送國際樂團現場演奏，打造最佳年終歡聚派對時光！另只要訂席滿10桌以上，再加碼贈送摸彩獎品藍洞雙人下午茶券2張，滿15桌以上贈宜客樂海港百匯自助晚餐券2張，讓舉辦尾牙春酒的公司行號在酒足飯飽之餘，還能以贈送券作為抽獎禮品帶動現場氣氛。