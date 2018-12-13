萬豪國際旗下萬怡品牌持續擴建 台北國泰萬怡酒店開幕

萬豪國際集團宣佈，擁有227間客房的台北國泰萬怡酒店正式開業。台北國泰萬怡酒店擁有美國LEED黃金級和台灣EEWH鑽石級兩個綠色建築認證。台北國泰萬怡酒店將憑藉其環保節能的特點、現代科技的應用以及融合了東西方藝術的美學展現，為賓客打造舒適而充滿活力的住宿體驗。

台北國泰萬怡酒店為國泰商旅與全球最大飯店品牌─萬豪國際集團Marriott International合作引進，酒店位處台北市中心民生東路、建國北路口精華商務區域，交通便利，步行5分鐘可達捷運行天宮站，距離台北松山機場及桃園機場分別只需8分鐘與45分鐘車程；無論商務出行還是休閒旅遊，都是賓客的理想之選。

“我們非常高興台北國泰萬怡酒店盛大開業，為全球賓客在台灣帶來活力舒適的旅行新選擇，” 萬豪國際集團亞太區品牌推廣副總裁霍日燊（Mike Fulkerson）表示， “萬怡酒店在台灣的繼續擴張，彰顯了其在大中華區的發展戰略。台北國泰萬怡酒店將秉承萬怡酒店品牌的服務宗旨，為賓客提供商旅共融的住宿體驗。”

台北市國泰萬怡酒店總經理陳玫安(Kathy Chen)表示：“台北國泰萬怡酒店位於市中心的黃金位置，交通便利。酒店設計集東西方文化所長，並匠心獨運，巧妙運用設計項目。我們希望為賓客提供愉悅難忘的入住體驗，從而為他們的忙碌生活帶來燃情動力。”​

台北國泰萬怡酒店擁有227間現代化的客房，可盡覽台北的絕佳天際線。所有房間均提供靈活的工作及休閒空間，免費無線網路，以及55吋液晶電視。房間內生活設施一應俱全，包括免治馬桶、電冰箱、迷你吧、個人保險箱等。行政客房的賓客還將專享包含個性化服務在內的專享行政禮遇。

位於大堂樓層的MJ Kitchen餐廳，為賓客提供全天開放式廚房和各種豐盛的美食佳餚，The Lounge大堂酒吧則提供飲品和小吃。 Drift Lounge Bar位於14樓，擁有一個開闊的戶外平臺，提供酌酒小點，以及咖啡，茶，葡萄酒，白酒和雞尾酒。賓客在夜晚結束工作後，可在Drift Lounge Bar愜意享用酒吧招牌雞尾酒，消解一天疲憊。行政酒廊則是為萬豪國際集團常客計畫會員打造的專屬酒廊。

為賓客24小時開放的專屬健身房位於酒店的17層，設有跑步機、交叉訓練機、固定自行車等多種健身設備，為賓客提供煥然一新的釋壓運動體驗，幫助賓客在旅途中保持活力與熱情。

台北國泰萬怡酒店會展空間總面積為430平方米，配備有先進的視聽設備，是商務會議、時尚盛會和精緻婚宴的優選場所。