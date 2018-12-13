中國全面查封秋雨教會80人未獲釋 創會牧師遭控煽顛罪

據報導，中國政府正全面查封秋雨聖約教會所有聚點，創會牧師王怡遭控「煽動顛覆國家政權罪」已被刑事拘留。四川警方連續數日對信徒進行大抓捕，至今仍有逾80人未獲釋。

王怡在預發的聲明強調，中共政權如果把罪名指向他的信仰、寫作、言論和傳教行為，那不過都是魔鬼的謊言和試探。「我將一概予以否認，服刑而不服法，伏法而不認罪」。

美國基督教監察組織「對華援助會」12日報導，四川當局在12月10日國際人權日前夕大肆抓捕位於四川成都的秋雨聖約教會信徒，教會負責人王怡牧師夫婦被捕。

經初步確認，王怡被控煽顛罪已被刑事拘留；李英強長老被以涉嫌「網絡尋釁滋事」刑拘；葛迎鋒執事涉「非法經營」被拘留，他被控出版宗教書籍。

報導指出，目前該教會仍有逾80人未獲釋，陸續被遣返原籍地接受調查。綜合網路訊息，被捕信徒遭警察威嚇逼簽「不參與教會聚會保證書」。

秋雨聖約教會昨天發出「緊急代禱信息10號」，稱王怡夫婦及約80位同工及弟兄姐妹已經失聯超過60個小時。部分會友家門口仍然有警車停靠，便衣全天監視。最新訊息顯示，在逼迫下，許多信徒仍勇敢參加昨晚各查經小組的聚會。

秋雨教會臉書專頁10日貼出多張照片，控訴信徒遭警察施暴受傷。文章說，他們對仁愛溫柔的基督徒動用暴力機器和技術手段進行抓捕及威脅，「我們如羊進入狼群」。

秋雨聖約教會於2005年成立後，這個地下家庭教會持續遭到官方打壓。自由亞洲電台引述對華援助協會主席傅希秋牧師說，這次很不一樣，當局全面查封了秋雨教會的教堂、聚會點、辦公室和一個小學校。

英國廣播公司（BBC）中文網報導，45歲的秋雨創會牧師王怡出生於四川，畢業於四川大學法學院，後任教於成都大學。

青年時代的王怡，曾創立主持憲政網路論壇，研究中國憲政轉型。由於經常發表政論文章，2004年曾被中國當時以敢言著稱的南方人物周刊評為「最有影響力的公共知識分子」之一。

2005年，中國出現很多知識分子皈依基督教的趨勢，王怡也成為基督徒。2006年，他在接受香港開放雜誌採訪時透露，他成為基督徒與兩個地下教會受到中共當局迫害有很大的關係。

2006年5月，王怡曾與中國作家余杰和人權律師李柏光到美國白宮會見時任美國總統小布希（George W. Bush）。

王怡被捕後兩天，教友在網路發表他兩個月前預寫的「我的聲明：信仰上的抗命」，顯示他早有被捕的準備。

聲明說，中共政權對教會的逼迫是極其邪惡的犯罪行為。作為基督教會的牧師，他必須對這樣的罪惡發出嚴厲和公開的責備。

聲明還說，「無論我活在現在或將來的任何政權之下，只要世俗政府繼續迫害教會，戕害唯獨屬於上帝的人類良心，我就將繼續信仰上的抗命」。

聲明強調，無論這個政權對他加以怎樣的罪名，潑以怎樣的髒水，只要這罪名指向他的信仰、寫作、言論和傳教行為，那不過都是魔鬼的謊言和試探。「我將一概予以否認，服刑而不服法，伏法而不認罪」。