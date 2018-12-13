國防安全研究院：中共軍改要讓台灣首戰即滅　我必須適度增加軍費

（台灣英文新聞／施家恩綜合報導）國防部國防安全研究院12日在官網首度公布年度的評估報告共三份，其中在中共政軍發展評估報告中提到，中共軍改企圖將軍隊從國土防衛型轉向外向進攻型，中國更強調首戰即決戰，讓美軍未到，戰事已定，另一份報告則籲善用當下歐美大國對中國軍事科技與資安產品戒心，打入跨國供應鍊。

今年5月1日成立的國防安全研究院，12日出版「國防科技趨勢評估報告」、「中共政軍發展評估報告」與「印太區域安全評估報告」報告。其中在中共政軍發展評估報告中提到，習近平軍改主要分三大部份，分別為大腦指揮系統、肢體體制編制，以及建設聯合作戰與全球區域能力。

中共政軍發展報告指出，中共軍改企圖將軍隊從國土防衛型轉向外向進攻型，尤其強調聯合作戰與全域作戰，企圖在 2020 年達成初步成果。一旦解放軍增強新型作戰力量，對台灣首當其衝，影響最大。在小結部份中，報告指中國強調首戰即決戰，讓美軍未到，戰事已定，因此強調台灣必須適度增加軍費，尤其強化軍事掩體與關鍵基礎設施，同時也要與周邊國家加強軍事交流合作，確保國家安全與區域和平穩定。

除了軍改，報告指中國為推行銳實力，直接透過公權力或官方組織來攫取利益，例如政治報復、強制企業技術移轉、公開威脅外國個人與企業遵守「一個中國原則」等作法，更透過政治收買情報收集、以及製造假訊息等活動，來取得對自己有利的情勢，包括對台灣。迄今，中國也不斷透過各種方式，報復違反一中原則的台商及藝人。

報告提醒，中國軍力正由第一島鍊朝向第二島鍊發展，以實質掌控西太平洋地區，並建立區域軍事優勢拒止外軍介入，面對中國軍力擴張，美國、日本、澳洲、英國、法國等皆強化關注並做出策略調整因應。

面對中國的軍事與資安威脅及挑戰，各國已有警戒並管制中國科技產品，國防科技趨勢報告指出，台灣應利用此一情勢開拓市場，投入自身有利基的國防與資安科技，進一步打入跨國的國防科技供應鍊，強化在國際合作中的地位，如定向能武器、仿生機器人、主動防禦科技及匿蹤科技，另外在民生科技如3Ｄ列印、自駕科技、及無人載具都可以擴大發展。

目前歐美日對中國資安產品充滿疑慮，報告指台灣的國防產業可以彌補部分供應鏈，例如 F-16、F-18 等 80 年代設計或出廠的戰機與軍備，雖有 不同批次的改良，但部分軍規晶片已停產，而台灣業者仍具有相關品項的生產能 力，可補充全球數千架戰機機隊的零件替換所需。