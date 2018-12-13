癌症檢測新契機 20cc血液可檢測29種癌症

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）研究發現，癌症是一種基因變異，大部分癌症發生是累積了基因突變所導致的結果，因此透過最先進的高端血液分析技術，只需抽血即可一次檢測全身主要29種癌症！有助於醫師和患者及早發現癌症蹤跡並儘快找到最好的治療方法。

舊有癌症檢測大致分為兩類：生化腫瘤標記 (tumor marker) 與醫學影像。而腫瘤標記準確度較低；全身性醫學影像則受限於影像的解析度，所以，一旦腫瘤較小，就不易被察覺發現。

國內基因檢測公司，針對健康人及癌症患者，推出新品「慧智癌篩檢」及「慧智癌掃描」，只要抽血10～20cc，非癌症患者就可得知自己是否已有癌症基因！而且相較於傳統影像檢測，可提早188天發現血液中的腫瘤游離DNA，及早掌握癌症的變化。

另一方面，癌症復發是所有患者最大的恐懼，當腫瘤細胞早已出現變化，若用早期的切片組織檢體去做用藥檢測，容易失去精準度及產生抗藥性，但是，透過抽血檢測腫瘤游離DNA，則可同時依不同癌別：1.尋找標靶藥物。2.確認治療成效及監控癌症復發。

抽血驗癌的原理在於是人體中大部份的DNA都存在於細胞中，當細胞死亡，DNA便會被釋放到血液中而形成游離DNA。同樣的，當癌細胞死亡後，腫瘤游離DNA也會進入到血液中，透過抽血檢測腫瘤游離DNA的技術稱為「液態切片」，藉由目前最先進的次世代定序進一步分析癌細胞的可能種類，提早發現腫瘤是否有復發或新突變產生，協助醫師作為治療評估及連續性的追蹤監控。