聖誕奇蹟？！　德國小鎮巧克力氾濫成災

(台灣英文新聞/宇妍 綜合外電報導)德國西部小鎮偉斯托南(Westoennen)11日傳出令人意想不到的災難。一家生產DreiMeister巧克力的工廠,竟有多達一噸的巧克力外洩到街上,宛如把馬路鋪了一層牛奶巧克力。

當地媒體報導稱,意外發生原因是由於一個儲存槽發生故障,導致巧克力外洩到街上。 由於天寒地凍,巧克力很快就變硬,凝固在馬路上。

Firefighters chip away 1 ton of milk chocolate that had flown out of a factory and frozen on the pavement in Westoennen, Germany https://t.co/34xJWRvxtl pic.twitter.com/sGIOqOEbJE