聖誕奇蹟？！　德國小鎮巧克力氾濫成災

（台灣英文新聞／宇妍 綜合外電報導）德國西部小鎮偉斯托南(Westoennen)11日傳出令人意想不到的災難。一家生產DreiMeister巧克力的工廠，竟有多達一噸的巧克力外洩到街上，宛如把馬路鋪了一層牛奶巧克力。

當地媒體報導稱，意外發生原因是由於一個儲存槽發生故障，導致巧克力外洩到街上。 由於天寒地凍，巧克力很快就變硬，凝固在馬路上。

Firefighters chip away 1 ton of milk chocolate that had flown out of a factory and frozen on the pavement in Westoennen, Germany https://t.co/34xJWRvxtl pic.twitter.com/sGIOqOEbJE — Alec Luhn (@ASLuhn) December 12, 2018

當地消防單位獲報後，動員了25名消防隊員， 用鏟子配合熱水和火把，費了好一番功夫才把巧克力清除完畢。

糖果公司在隔天順利復工。 老闆洛奇(Markus Luckey)對媒體表示 ，幸好現在距離聖誕節還有一段時間，否則影響公司出貨造成的損失，恐怕難以估計。

圖片來源: dreimeister官網