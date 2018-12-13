台灣印尼將簽備忘錄　聚焦調高移工薪資

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）印尼勞動部長哈尼夫預定今（13)日抵台訪問，將與我勞動部長許銘春見面，兩位部長將見證台印雙方簽署「招募、安置及保護勞工備忘錄」。

根據中央社獨家取得的文本，雙方將討論調高在台印尼家事類移工薪資，印尼方面希望調整為每月新台幣1.9萬元，比現制增加2000元。

備忘錄將由駐印尼代表陳忠與印尼駐台代表蘇孟帝（Didi Sumedi）簽署，哈尼夫（Hanif Dhakiri）與許銘春出席，雙方隨後舉行工作會談討論多項議題。哈尼夫預定在台停留兩天。

根據勞動部統計，目前在台工作的社福類外籍勞工（看護和家庭幫傭）有25萬6383人，其中19萬5419人來自印尼，占76%。

中央社稱文本顯示，印尼提出的項目包括調高在台印尼家事類移工（即看護和幫傭）薪資、移工可自由轉換雇主、重聘移工計畫需求條件、及透過銀行系統支付薪水等。

台灣方面提出的包括支持移工在台工作前參與並通過中文能力檢定計畫、提供漁工勞健保法律保障、要求印尼政府改善仲介管理及建立評估機制，避免漁工招聘發生詐欺。

另外，印尼政府要求訂定漁工工時、薪資及住宿等工作條件。

根據MOU，雙方將進一步討論最受關注的調高在台印尼家事類移工薪資。2015年8月底，18年未調整的家事移工月薪，已經從1萬5840元調漲為1萬7000元，漲幅為7%。

不過，印尼勞動部及海外勞工安置暨保護局都認為，台灣「正式部門」（如工廠、安養院）雇用的印尼移工月薪比照台灣法定基本工資，印尼政府希望家事類移工薪資最終能夠比照正式部門。

此外，印尼也主張台灣雇主不能要求家事類勞工身兼多職，例如要求看護工做幫傭，或要求幫傭做幫傭以外工作，這些工作要求必須明訂在勞雇合約裡，以保障移工權益。

這次簽署的備忘錄是7年前的更新版。2011年，台灣與印尼由時任駐印尼代表夏立言及印尼經濟貿易代表漢明簽署「台印招募、安置及保護勞工備忘錄」，雙方就推動直接聘僱、防制人口販運及勞工在台期間若行蹤不明衍生的遣送、醫療及收容費等議題達成共識。