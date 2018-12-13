澳洲大堡礁新研究　暖化讓珊瑚變的堅韌

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）過去的研究已顯示，全球珊瑚礁將因地球平均升溫超過工業革命前的攝氏2度，而面臨死亡。澳洲大堡礁最新研究帶來振奮人心的訊息，揭露海洋生態系統在歷經多次暖化後，或許已有能力抵抗極端氣候。

法媒《科學與未來》(Sciences et Avenir)報導，澳洲詹姆士庫克大學(James Cook University)珊瑚礁卓越研究中心主任休斯(Terry Hughes)長期投入研究澳洲大堡礁的研究，12月10日於《自然氣候變化》(Nature Climate Change)期刊上再度發表新論文並表示，珊瑚歷經多次白化後變得更加堅韌。

1981年被列入世界自然遺產名錄的澳洲大堡礁，是位於南太平洋東北海岸約有345,000平方公里的珊瑚礁。這全世界最大最長的珊瑚礁群在2016與2017年間，一連二年歷經了海水升溫導致大面積的珊瑚白化。

長期投入研究澳洲大堡礁的休斯告訴法新社(AFP)，他們驚訝的發現2017年的珊瑚白化程度比2016年來的低。

研究人員補充，連續二年，珊瑚礁中央曝露在高溫的情況是一樣，但以2017年的極端氣候為最大。他們發現位於在大堡礁南方受損程度最低的珊瑚礁群，在2016年時有輕微的白化，然而在隔年卻維持原樣。

他們說，這就好像前一年的經歷讓珊瑚變的堅韌，使得牠們可以適應第二年的高溫氣候，這是正面的訊息。但科學家表示，這一切還不能太早下定論，生態系統能否通過明(2019)年初的高溫，有待觀察，因為今年春天的澳洲昆士蘭省就已經歷了一場熱浪。

珊瑚礁占海洋面積不到0.2%，卻有超過30%的海洋生物物種棲息在其中，這些海洋物種可以藉由珊瑚的保護免於掠食者的攻擊，另外珊瑚礁還可以用於保護海岸、提供人類食物，更可以發展觀光。