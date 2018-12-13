(台灣英文新聞/吳東文 綜合報導)昨（12）日我們報導，法國史特拉斯堡（Strasbourg）聖誕市集發生槍擊案，疑似為恐怖攻擊。對此，川普表示，美國應加強邊防，避免犯罪。

川普在推特上表示，法國再度發生一起恐怖攻擊，表示美國將加強邊境安全，並呼籲控制衆議院的在野黨民主黨，務必配合給予相關經費。

Another very bad terror attack in France. We are going to strengthen our borders even more. Chuck and Nancy must give us the votes to get additional Border Security! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年12月12日

川普最近似乎想加快腳步，興建他的重要競選承諾：美墨邊境長城，但民主黨配合意願不高。對此，他甚至威脅要關閉美國政府。

《紐約時報》報導，當地時間11日，川普在和衆院民主黨領袖南希·裴洛西（Nancy Pelosi）等人進行協商時，威脅若民主黨拒絕配合編列預算，建造美墨邊境長城，他將「榮耀地」讓政府關門，以確保邊境安全（proud to shut down the government for border security）。

根據報導，川普強調，他會採取行動，讓美國政府關門，並將為此負起責任。對此，裴洛西表示，自己是在衆院大選取得勝利的民主黨之領袖，並質問川普，是否有能力讓共和黨議員聼話。

川普：法國發生可怕恐怖攻擊 可見美國要加強邊防