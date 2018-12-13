川普：法國發生可怕恐怖攻擊　可見美國要加強邊防

(台灣英文新聞/吳東文 綜合報導)昨（12）日我們報導，法國史特拉斯堡（Strasbourg）聖誕市集發生槍擊案，疑似為恐怖攻擊。對此，川普表示，美國應加強邊防，避免犯罪。
川普在推特上表示，法國再度發生一起恐怖攻擊，表示美國將加強邊境安全，並呼籲控制衆議院的在野黨民主黨，務必配合給予相關經費。
Another very bad terror attack in France. We are going to strengthen our borders even more. Chuck and Nancy must give us the votes to get additional Border Security!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年12月12日
川普最近似乎想加快腳步，興建他的重要競選承諾：美墨邊境長城，但民主黨配合意願不高。對此，他甚至威脅要關閉美國政府。
《紐約時報》報導，當地時間11日，川普在和衆院民主黨領袖南希·裴洛西（Nancy Pelosi）等人進行協商時，威脅若民主黨拒絕配合編列預算，建造美墨邊境長城，他將「榮耀地」讓政府關門，以確保邊境安全（proud to shut down the government for border security）。
根據報導，川普強調，他會採取行動，讓美國政府關門，並將為此負起責任。對此，裴洛西表示，自己是在衆院大選取得勝利的民主黨之領袖，並質問川普，是否有能力讓共和黨議員聼話。