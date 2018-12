川普：法國發生可怕恐怖攻擊　可見美國要加強邊防

(台灣英文新聞/吳東文 綜合報導)昨(12)日我們報導,法國史特拉斯堡(Strasbourg)聖誕市集發生槍擊案,疑似為恐怖攻擊。對此,川普表示,美國應加強邊防,避免犯罪。

川普在推特上表示,法國再度發生一起恐怖攻擊,表示美國將加強邊境安全,並呼籲控制衆議院的在野黨民主黨,務必配合給予相關經費。

Another very bad terror attack in France. We are going to strengthen our borders even more. Chuck and Nancy must give us the votes to get additional Border Security!